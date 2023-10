Le tirage du Powerball ne produit aucun gagnant, poussant le jackpot au-delà du milliard de dollars

Le tirage de la loterie Powerball de samedi soir s’est déroulé sans qu’un seul ticket à six numéros ne corresponde à ses numéros, un résultat qui a poussé le jackpot au-delà du milliard de dollars, ont déclaré les responsables du jeu.

Le tirage au sort a révélé deux billets de 2 millions de dollars, avec multiplicateur amélioré, en Indiana et en Caroline du Nord, et cinq billets d’un million de dollars, un dans le Maryland, un dans le Michigan, un en Pennsylvanie et deux en Floride, ont-ils déclaré dans un communiqué du jour au lendemain.

Ces billets correspondaient tous aux cinq numéros de boule blanche du tirage, ont indiqué les responsables.

Mais aucun billet ne correspondait aux cinq numéros du tirage (19, 30, 37, 44 et 46) plus au résultat rouge du Powerball (22), ce qui a porté le jackpot à 1,04 milliard de dollars jusqu’à lundi, ont-ils déclaré.

Ce montant en fait le quatrième jackpot Powerball le plus précieux et marque 32 tirages consécutifs sans gagnant, ont déclaré les responsables du jeu.