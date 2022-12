Le tirage de la loterie El Gordo de 2,5 milliards d’euros en Espagne lance la saison des fêtes

L’Espagne a lancé les vacances d’hiver avec son énorme loterie de Noël connue sous le nom d’El Gordo (la grosse), et une femme péruvienne au chômage figurait parmi les gagnantes de ses meilleurs prix de 400 000 euros (578 800 $ CAN) jeudi.

Le numéro du billet gagnant a été annoncé à l’opéra Teatro Real de Madrid, où la femme, identifiée comme Perla Gavidia, a été immédiatement entourée de journalistes lors de l’événement télévisé à l’échelle nationale.

La femme a déclaré qu’elle avait perdu son emploi dans un café il y a deux ans et qu’elle avait acheté des billets de loterie “partout où j’ai visité cette année”. Elle a révélé qu’elle avait acheté le billet de 20 euros avec le numéro 05490 qui a conduit à la victoire de jeudi dans la région des Asturies, au nord de l’Espagne.

“J’ai senti [the prize] me frapperait ici aujourd’hui”, a-t-elle déclaré avec enthousiasme aux journalistes, debout à côté de ses deux enfants.

La femme a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de sa loterie, qui s’élève à quelque 325 000 euros (470 000 $CAN) après impôts, pour acheter un appartement à Madrid, où ses enfants fréquentent l’école primaire, et pour faire un don à une église non précisée.

Les gens célèbrent les numéros de loterie gagnants à Madrid. (Isabel Infantes/Reuters)

L’incroyablement populaire El Gordo distribue un total de 2,5 milliards d’euros (3,62 milliards de dollars canadiens) en prix en argent, dont une grande partie en centaines de petits montants. L’achat et le partage de billets, connus en espagnol sous le nom de “decimos” (dixièmes) à l’approche de Noël, sont une tradition parmi les familles, les amis et les collègues, ainsi que dans les bars et les clubs sportifs et sociaux.

Pendant des semaines à l’avance, il y a des files d’attente, même dans le froid et la pluie, devant les bureaux de loterie, en particulier ceux qui ont vendu des billets gagnants dans le passé. Les ventes de billets commencent des mois à venir – cette année dès juillet.

La loterie du 22 décembre a commencé en 1812. Dès le début, les enfants de l’école San Ildefonso de Madrid ont appelé les numéros gagnants.

Les enfants ramassent des boules indiquant les numéros de billets et leurs prix correspondants à partir de deux tambours géants. Ils chantent les deux figures avec une cadence rythmique connue de tous en Espagne.

Les écoliers chantent les numéros du premier prix lors du tirage au sort. (Susana Vera/Reuters)

D’autres loteries ont des prix individuels plus importants, mais la loterie de Noël espagnole, organisée chaque année le 22 décembre, est classée comme la plus riche du monde pour le total des prix en jeu.

L’Espagne a créé sa loterie nationale en tant qu’association caritative en 1763, sous le règne du roi Carlos III. Son objectif est devenu plus tard de renflouer les caisses de l’État. Il aide également plusieurs associations caritatives.

Comme les autres années, la loterie de cette année a produit des scènes de rue et de bar jubilatoires de gagnants riant, dansant et chantant avec des bouteilles de vin mousseux débouchées.