« Le premier but est quelque chose qu’ils font vraiment bien – le deuxième et le troisième but, et la chance que nous avons concédé à la fin, est inacceptable. »

Il était particulièrement préoccupé par la façon dont son équipe avait été surprise en train de faire la sieste pour le deuxième but de West Ham, lorsque Lingard a joué un coup franc rapide à Bowen dont le tir a échappé au gardien Bernd Leno à son premier poteau, et le troisième but dans lequel Vladimir Coufal a été autorisé à croiser. et la tête d’Antonio a été touchée par Soucek.

