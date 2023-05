Le tirage au sort du Real Madrid et de Man City organise le match retour du vainqueur

La rencontre entre Manchester City et le Real Madrid en Ligue des champions devient monnaie courante. C’est la troisième fois que ces deux clubs se rencontrent en demi-finale de l’UEFA Champions League. C’était lors de la compétition 2015/16 et de la saison dernière. Le Real Madrid a avancé dans les deux. Cependant, Manchester City a battu le Real Madrid lors des huitièmes de finale 2019/20 en route vers sa seule apparition en finale de la Ligue des champions.

Cette fois, cependant, Manchester City était clairement le favori. Bien sûr, c’est difficile à dire avec le Real Madrid en Ligue des champions. Les champions en titre peuvent être comptés, mais ils semblent toujours enchaîner quelque chose miraculeusement. Prenez le match retour de la saison dernière, par exemple. Le Real Madrid avait besoin de deux buts avant le temps d’arrêt. Rodrygo a marqué deux fois.

Ce jeu n’avait pas ces feux d’artifice et représentait plus un match d’échecs entre les deux. Une équipe dominerait le ballon, puis l’autre dominerait. Une paire de buts sensationnels par deux des grands joueurs du match a permis à la dernière demi-finale entre Manchester City et le Real Madrid de rester un match nul au match aller.

Manchester City et le Real Madrid échangent le ballon en deux mi-temps

Traditionnellement, l’équipe à domicile sort et domine en possession des premières portes. Certes, cette équipe de Manchester City n’est pas une équipe régulière. L’équipe de Pep Guardiola a apparemment détenu tout le ballon pendant les 30 premières minutes. À quelques reprises, cette rétention de balle a conduit à quelques tirs vers Thibaut Courtois. De manière générale, cependant, ils étaient tous des arrêts simples pour le Belge.

Le Real Madrid est devenu plus à l’aise dans le jeu, se procurant la meilleure chance. Une touche lâche de Rodri a permis à Vinícius Júnior de bondir. Le Brésilien a glissé un ballon devant le but d’Ederson. Alors que Karim Benzema attendait seul au deuxième poteau, seul le pied droit de Ruben Dias a refusé un but sûr.

Les fissures étaient là, et il a fallu un moment d’éclat à Vinícius. Eduardo Camavinga a réalisé un travail sensationnel sur le côté gauche du Real Madrid, donnant finalement le ballon au Brésilien. Vinícius décocha un tir du pied droit sur un Ederson impuissant. Le Real Madrid a pris une avance de 1-0 en première mi-temps avec son premier tir du match.

Kevin de Bruyne égalise d’une balle

Erling Haaland était peut-être le favori pour marquer pour Manchester City. Cependant, c’est le talisman de Manchester City au milieu, Kevin de Bruyne, qui a remis City à niveau. À bien des égards, le but ressemblait à celui du Real Madrid dans les 45 premiers. En fait, c’était presque au même endroit où il décochait son tir.

Ilkay Gundogan a renvoyé une simple balle à de Bruyne, qui a martelé la balle à moins de deux pieds du sol. Pourtant, il a été si bien frappé qu’il est monté dans le filet. C’était un but classique de Bruyne, qui a maintenant marqué en demi-finale de l’UEFA Champions League lors de chacune des trois dernières saisons.

La dernière grande occasion du match est revenue à Aurélien Tchouaméni. Le tir émouvant du Français à la 90e minute a nécessité une main forte d’Ederson. Cet arrêt a renvoyé la cravate à Manchester tout carré.

Attendez-vous à des feux d’artifice similaires lorsque les deux se rencontreront le 17 mai lors du match retour.

