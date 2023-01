Le tirage au sort du 5e tour de la FA Cup offre la perspective de Wrexham contre les Spurs

Roulement de tambour s’il vous plaît. Le tirage au sort du 5e tour de la FA Cup a été effectué et il a évoqué des matchs très intrigants, notamment la perspective de Wrexham ou de Sheffield United face à Tottenham Hotspur.

Six des matchs du 4e tour de la FA Cup se sont terminés par des matchs nuls, des rediffusions sont donc nécessaires pour déterminer les équipes finales se qualifiant pour le cinquième tour. Ces rediffusions seront diffusées la semaine du 31 janvier ou du 7 février avec une couverture sur ESPN +.

Tottenham pourrait obtenir l’équipe la plus basse restante, si cette équipe avançait de sa rediffusion. Wrexham, l’histoire de la FA Cup cette année avec les propriétaires d’Hollywood, a joué un match nul passionnant contre Sheffield United. L’équipe de cinquième niveau cherche à être la 11e équipe extérieure à la Ligue de football à atteindre le cinquième tour.

Tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup

Les matchs du cinquième tour de la FA Cup se joueront la semaine commençant le lundi 27 février.

Tous les jeux sont disponibles sur ESPN+.

Le nombre à côté du nom de l’équipe représente la division d’où vient le club.

Équipe à domicile Équipe extérieure Southampton (1) Luton (2) OU ALORS Grimsby (4) Leicester (1) Blackburn (2) OU ALORS Birmingham Stoke (2) Brighton (1) Wrexham (5) OU ALORS Sheff United (2) Tottenham (1) Fulham (1) OU ALORS Sunderland (2) Leeds (1) Bristol C. (2) Montréal (1) Manchester United (1) West Ham (1) Ipswich (3) OU ALORS Burnley (2) Mer de Sheff (3) OU ALORS Bois de flotte (3)

.

Jusqu’à présent, il ne reste plus que neuf équipes issues de la Premier League. Cela inclut Fulham, qui va rejouer au Stadium of Light contre Sunderland. Plus particulièrement, cependant, c’est que les neuf équipes du cinquième tour n’incluent pas Arsenal, Newcastle, Chelsea ou Liverpool. Bien que ces deux derniers aient du mal cette saison, ils étaient finalistes il y a une saison avec Liverpool

Le plus intrigant des matchs pour les neutres est probablement l’affrontement de Manchester United contre West Ham. C’est, avec l’incertitude entourant Fulham, le seul affrontement certain entre deux équipes actuellement en Premier League. Six des sept autres matchs ont une équipe de Premier League contre une équipe de niveau inférieur dans la Ligue de football.

Par exemple, Manchester City et Brighton affrontent des équipes de championnat. Tottenham et Southampton pourraient avoir les chemins les plus “faciles”, du moins en fonction de leur position dans la pyramide. Les Saints attendent leur adversaire, le vainqueur entre Luton de deuxième niveau et l’équipe de Ligue 2 Grimsby Town. Cette rediffusion est à Grimsby Town.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto