LIVERPOOL, Angleterre – Manchester United est de nouveau en lice pour le titre de Premier League, et le match nul 0-0 de dimanche contre Liverpool à Anfield l’a prouvé une fois pour toutes.

C’était parfois difficile à regarder, avec deux anciens rivaux montrant trop de respect pour l’autre pour se laisser aller et vraiment tenter la victoire. Parfois, United a également porté sa chance, en particulier dans une première mi-temps unilatérale dominée par Liverpool. Mais la mesure de la performance de United (et du résultat) était que lorsque le coup de sifflet final a eu lieu, il n’y avait pas de célébrations serrant le poing ou de high-fives pour marquer un point à Anfield. Au lieu de cela, il y avait un sentiment de déception de ne pas avoir converti au moins une de leurs chances en deuxième mi-temps de gagner le match et de mettre fin au home run invaincu de Liverpool de quatre ans et demi dans la ligue, qui s’élève maintenant à 68. Jeux.

« Nous repartons avec un point, et les gars sont déçus », a déclaré le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer. «C’était une occasion manquée avec les chances que nous avions, mais nous jouions une très bonne équipe. Je suis déçu, mais un point est OK si vous gagnez le match suivant.

« Nous nous sommes améliorés et avons progressé, mais nous savons que nous pouvons faire mieux. »

United s’est présenté avec un plan et la confiance en soi gagnée au cours d’une séquence de 15 matchs sans défaite à l’extérieur de la ligue – une course qui remonte à la défaite de janvier dernier ici – et est retourné dans le bus de l’équipe avec une feuille blanche. et la première place toujours en leur possession.

Salah, en rouge, et Liverpool ont été frustrés par Man United dimanche et regretteront de ne pas avoir obtenu les trois points pour saper la confiance croissante de leurs rivaux au sommet de la table. Paul Greenwood – CameraSport via Getty Images

La tentation dans le football moderne, peut-être en tant qu’effet secondaire des demandes sur les médias sociaux pour que tout soit plus grand, meilleur ou plus rapide que tout ce qui s’est passé auparavant, est de ne mesurer les progrès que par le degré d’excitation et d’attrait d’une équipe. être. United était rarement accrocheur ou excitant dimanche, mais il était solide et organisé et, à la fin, l’équipe à court d’idées et de croyances était Liverpool, qui n’a pas réussi à marquer pour le troisième match de championnat consécutif.

À temps plein, United semblait le plus susceptible de devenir vainqueur et, sans deux arrêts tardifs cruciaux d’Alisson Becker pour refuser à Bruno Fernandes et Paul Pogba, le long circuit sans défaite de Liverpool aurait pris fin et United aurait maintenant six points. loin des champions hésitants.

Alors que United est à nouveau à la hausse, Liverpool retombe dans le peloton, ce qui était inévitable à bien des égards après son succès record la saison dernière.

Lorsque United a quitté le terrain d’Anfield après une défaite 2-0 il y a 12 mois, ils étaient à 30 points de Liverpool et apparemment à un million de kilomètres de même envisager un combat pour le titre. Un an plus tard, United montre la voie.

Ce luminaire est toujours un bâton de mesure symbolique pour les deux clubs. Lorsque Mohamed Salah a marqué le deuxième but de Liverpool lors de cette victoire 2-0 l’année dernière, cela a marqué le moment où tout le monde au club a commencé à croire que le titre était le leur – Anfield a éclaté dès que le tir de Salah a touché le filet, et ils n’ont jamais regardé en arrière. . Dimanche, il n’y avait pas eu de moment déterminant, mais United sera parti avec son propre sentiment d’avoir traversé le Rubicon en jouant à Liverpool à Anfield et en sortant indemne, martelant un message à l’équipe de Jurgen Klopp selon laquelle ils peuvent à nouveau les regarder dans le oeil égal.

Lors du match de la saison dernière ici, United était au milieu d’une crise qui avait laissé Solskjaer craindre pour son travail, et ils ont joué à Anfield en mode panique. Mais il y avait une fanfaronnade à propos de United cette fois, même s’ils ont été forcés de résister à une forte pression de Liverpool pendant de longues périodes de la première mi-temps. Il n’y avait pas de panique malgré le fait d’être submergé par une vague de tirs et de possession de Liverpool – au lieu de cela, juste un air de confiance dans le plan de match de contre-attaque qui a laissé l’équipe de Klopp frustrée bien avant le coup de sifflet final.

C'est la façon dont United joue en ce moment. et cela les a rendus compétitifs à nouveau, mais pour passer à l'étape suivante, ils devront bientôt trouver un moyen de prendre un plus grand contrôle au milieu de terrain et également d'être plus cliniques lorsqu'ils ont des chances de but.





Pogba était une fois de plus impressionnant pour United – Harry Maguire était également exceptionnel à l’arrière – et le rythme et les mouvements à l’avant étaient une préoccupation constante pour Liverpool, malgré l’incapacité continue de Marcus Rashford à tenir ses courses et à éviter le piège du hors-jeu. C’est l’un des nombreux ajustements que Solskjkaer et ses entraîneurs doivent résoudre, mais par rapport à il y a un an, ce sont des détails mineurs qui peuvent être corrigés assez facilement.

Klopp a également des ajustements et des corrections à apporter avec son équipe, mais les solutions sont moins faciles à trouver en raison des blessures et du fait qu’après presque trois ans d’améliorations progressives, les progrès ont peut-être atteint un plafond. Burnley est le suivant, avec l’équipe de Sean Dyche attendue à Anfield jeudi, avant deux matchs difficiles à l’extérieur à Tottenham et West Ham. Liverpool est une équipe qui pourrait facilement gagner les trois matchs et bannir la morosité croissante, mais dans sa forme actuelle, elle pourrait également perdre des points dans chacun d’entre eux.

Pour Klopp, cependant, l’histoire aurait été différente si le résultat avait été le chemin de Liverpool contre United.

« Si nous gagnions 1-0, je pense que tout allait bien », at-il déclaré. « Vous ne pouvez pas nier les chances de Manchester United pendant 90 minutes. Vous ne pouvez jamais. Ils sont dans un bon moment.

« Avec tout ce qui a été dit avant le match – ils volent et nous luttons – mes garçons ont joué un bon match ce soir. Mais nous n’avons pas marqué. C’est la chose la plus importante dans le football. »

United n’a pas marqué non plus, mais leur 0-0 était un signe de progrès plutôt que de malaise, et la confiance qu’ils en tirent ne fera que soutenir leurs ambitions de titre.