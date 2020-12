LONDRES – Le match nul 1-1 de Liverpool à Fulham a été un revers suffisant pour l’équipe de Jurgen Klopp, mais comme ils ont joué la moitié du match sans défenseur central reconnu sur le terrain, cela a encore souligné la nécessité pour les champions de Premier League de trouver des renforts en janvier. .

Liverpool était pauvre en première mi-temps, et Fulham aurait pu être trois buts au mieux sans l’excellence du retour d’Alisson. Il a empêché deux efforts d’Ivan Cavaleiro, mais était impuissant à arrêter le merveilleux but de Bobby Decordova-Reid. Liverpool a dominé les 45 secondes, mais les chances nettes étaient minimes et ils avaient besoin d’un penalty de Mohamed Salah pour briser la détermination de Fulham.

Klopp aurait été heureux de la façon dont Liverpool a pris pied dans le match, mais aurait trouvé sa performance en première mi-temps alarmante, ne parvenant pas à toucher la surface de Fulham dans les 30 premières minutes du match. « Nous aurions pu le perdre dans la première demi-heure, le gagner dans les 60 dernières minutes », a déclaré Klopp. Liverpool avait l’air rouillé, mais n’enlève rien à Fulham; ils étaient magnifiques et ont ébranlé Liverpool, au grand plaisir des 1000 fans qui regardaient leur équipe en direct pour la première fois cette saison.

Mais encore une fois, c’était un match au cours duquel des blessures planaient sur cette performance de Liverpool. Le temps était maussade et l’humeur de Klopp n’aurait guère été meilleure après avoir vu Joel Matip expulsé à la mi-temps en raison d’une blessure au dos. Klopp a minimisé la gravité de la blessure d’après-match, mais Matip était dans un inconfort visible dans les dernières affres de la première mi-temps, se déplaçant maladroitement et a immédiatement cherché le physio alors que l’équipe retournait au vestiaire. Klopp a sprinté; un homme cherchant de toute urgence des réponses à une performance de première mi-temps qui devrait être l’une des pires de son mandat, et il a également dû boucher le trou de la taille de Matip pour sa défense.

Il est allé chercher son skipper Jordan Henderson – qui avait une superbe chance de 10 mètres en seconde période mais l’a vu bien sauvé par Alphonse Areola de Fulham – pour devenir partenaire Fabinho, et a amené Takumi Minamino, qui a aidé à résoudre leurs difficultés. jeu de transition en première mi-temps. Mais avec Nat Phillips le seul autre défenseur central reconnu sur le banc, cela a révélé à quel point les ressources de Liverpool sont minces dans cette position.

Ayant déjà vu Virgil van Dijk et Joe Gomez exclus pour la saison, et Dejan Lovren partir pour le Zenit Saint-Pétersbourg cet été, l’équipe de Klopp est en fait trois défenseurs centraux à partir de la colonne vertébrale qui les a guidés vers le titre de Premier League la saison dernière.

« Les blessures sont difficiles en tant que joueur lorsque vous voyez vos coéquipiers se blesser, ce n’est pas agréable », a déclaré le skipper de Liverpool Henderson. « La façon dont Joe Gomez est arrivé a été difficile pour moi. C’est difficile pour les joueurs. Cela nous rend plus forts dans le vestiaire pour continuer à nous battre, continuer. »

Liverpool surveillera Matip maintenant, l’arrière central manquant déjà six de ses 12 matchs de haut niveau ce trimestre en raison d’une blessure, mais cela signifie que Liverpool doit maintenant acheter en janvier s’il veut maintenir son attaque de trophée à plusieurs fronts. La fatigue de la Ligue des champions est bien réelle, aucun des participants anglais ne remportant le week-end après le tour final.

Liverpool, blessé, a été tenu à un match nul 1-1 à Fulham dimanche. Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Alors que Fabinho a fait un travail admirable à l’arrière central et Henderson a également aidé à annuler les fléchettes de Fulham en seconde période, leur tour à l’arrière signifie que Liverpool a raté sa présence au milieu de terrain. Mario Lemina et Andre-Frank Zambo Anguissa ont été magnifiques en frustrant Liverpool, et les visiteurs manquaient de leurs propres milieux de terrain à balayage permanent pour arrêter les maraudeurs Ademola Lookman et Cavaleiro.

L’étincelle la plus brillante pour Liverpool a été son remarquable milieu de terrain Curtis Jones, âgé de 19 ans, qui a conduit au cœur de la défense de Fulham et a remporté le coup franc qui a conduit au penalty après que le coup franc de Georginio Wijnaldum a été géré dans le mur par Aboubakar Kamara. Jones est quelqu’un qui a saisi ses opportunités au milieu de la crise des blessures qui a englouti cette équipe.

Il semblait que les inquiétudes de Liverpool s’atténuaient il y a environ une quinzaine de jours avec Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain et Henderson tous de retour, mais même Liverpool et Klopp ne peuvent pas facilement naviguer dans leur calendrier fou avec leur liste de blessures actuelle. Klopp a confirmé l’avant-match que Diogo Jota risque jusqu’à deux mois d’absence en raison de la blessure qu’il avait subie en milieu de semaine contre le FC Midtjylland, tandis que le nouvel arrière gauche Kostas Tsimikas était également blessé. Matip les rejoint sur la liste des blessés, qui comprend Thiago, Van Dijk, Gomez, James Milner et Xherdan Shaqiri.

Liverpool a frotté le green avec VAR, car Fabinho a eu la chance de s’échapper en concédant un penalty pour un tacle sur Cavaleiro en première mi-temps (bien que Klopp aurait soutenu que le but de Fulham n’aurait pas dû tenir en raison de la poussée d’Antonee Robinson sur Salah), mais Fulham tirera le meilleur parti de ce match. Ils améliorent jeu après match, alors que Parker inaugure la deuxième itération de cette équipe.

Le dernier match que Fulham a disputé devant les fans avant le match de dimanche contre Liverpool était de retour en février contre Preston North End alors qu’ils étaient dans le championnat. Seuls deux joueurs de ce jour-là ont commencé contre Liverpool (Cavaleiro et Decordova-Reid), et leur signature de prêt de transfert tardif, Joachim Andersen, a été remarquable pour dissiper les inquiétudes de Fulham. Lookman était également brillant et a constamment trouvé l’écart entre Alexander-Arnold et Matip en première période pour maintenir la défense de Liverpool en rotation. Ils semblent également beaucoup plus installés en équipe, et un retour de quatre points sur leur victoire à Leicester, leur défaite à Manchester City et leur match nul contre Liverpool est un superbe retour pour l’équipe de Scott Parker. Cet ajustement de début de saison semble il y a une vie, et ils peuvent vraiment se réjouir de leurs trois dernières performances.

Cela ne devient pas plus facile pour Liverpool avec Tottenham Hotspur et Harry Kane et Son Heung-Min à l’affût mercredi dans l’affrontement entre les deux premiers du tableau. Klopp devra à nouveau remanier son peloton, et bien que ses jeunes se soient admirablement mobilisés pour combler le gigantesque vide laissé par le contingent blessé, il est temps pour Liverpool de renforcer ses ressources en janvier.