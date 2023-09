Le tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League apporte des méga-affrontements

Jeudi, les espoirs européens ont appris leur sort pour la plus grande compétition de clubs de cette saison lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Avec autant d’équipes de haut niveau en compétition, il y a immédiatement des affrontements à la une. Le champion en titre, Manchester City, cherche à rester au sommet de la montagne cette saison. Cependant, plusieurs challengers cherchent à détrôner l’équipe de Pep Guardiola.

La phase de groupes n’est que la première étape de la course qui durera toute la saison pour remporter le titre de meilleur club d’Europe. Même si bon nombre des 32 équipes ne sont que des espoirs, le tirage au sort de la phase de groupes a donné lieu à des confrontations incroyables. Un ou deux groupes peuvent se révéler plus difficiles que les autres.

La saison démarre après la trêve internationale de septembre. La première série de matchs de la phase de groupes aura lieu les mardi 19 et mercredi 20 septembre. La couverture aux États-Unis est disponible via Paramount+. Le calendrier complet des matchs peut comporter des diffusions sélectionnées sur le réseau CBS Sports Golazo ou le réseau CBS Sports.

Tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League

groupe A

Groupe B

Séville (ESP)

Arsenal (ANG)

PSV Eindhoven (NED)

Objectif (FRA)

Groupe C

Naples (ITA)

Real Madrid (ESP)

SC Braga (POR)

Union Berlin (GER)

Groupe D

Benfica (POR)

Inter Milan (ITA)

RB Salzbourg (AUT)

Real Sociedad (ESP)

Groupe E

Feyenoord (NED)

Atlético de Madrid (ESP)

Latium (ITA)

Celtique (SCO)

Groupe F

Paris Saint-Germain (FRA)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Milan AC (ITA)

Newcastle United (ENG)

Groupe G

Manchester City (ANG)

RB Leipzig (ALLEMAGNE)

Étoile rouge de Zvezda (SER)

Jeunes garçons (SUI)

Groupe H

Barcelone (ESP)

Porto (POR)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Royal Anvers (BEL)

Réaction au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions

Immédiatement, le premier groupe à sortir de la page est le groupe F. L’AC Milan et Newcastle étaient sans doute les meilleures équipes dans les pots trois et quatre, respectivement. L’UEFA les réunissant tous les deux dans le même groupe est une situation cauchemardesque pour toute équipe sortant des pots un et deux. Le PSG et le Borussia Dortmund sont des ennemis familiers en UEFA Champions League. Ajoutez à cela Milan, sept fois champion, et une équipe enflammée de Newcastle et vous obtenez certainement le meilleur groupe en moyenne. De plus, les fans de football américains peuvent voir Christian Pulisic et Yunus Musah affronter l’élite européenne.

Le groupe B est aussi un groupe fascinant. Le meilleur club de l’histoire de la Ligue Europa, Séville, fait face à une tâche ardue à Arsenal. Les Gunners n’ont plus disputé les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis 2016/17. Sur la base de leur forme la saison dernière et celle d’aujourd’hui, l’équipe de Mikel Arteta se considérerait comme l’un des prétendants. Le PSV Eindhoven n’est cependant pas un jeu d’enfant pour accéder aux huitièmes de finale. Le club néerlandais a battu les Rangers en phase éliminatoire juste pour accéder à la phase de groupes.

En termes de groupes plus faibles, le groupe E n’a pas de véritable concurrent. Cependant, cela ne veut pas dire que c’est un groupe ennuyeux. Au contraire, les groupes sans équipe de pointe peuvent être plus excitants car ils sont équilibrés. Feyenoord et l’Atletico Madrid auront envie de sortir du groupe. Pourtant, la Lazio et le Celtic sortant des pots trois et quatre trouveront leur tirage au sort favorable dans le grand schéma des choses.

PHOTO : IMAGO / Sportimage