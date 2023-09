Le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs amène Benzema à un éventuel affrontement avec Man City

Le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 a eu lieu mardi. Les champions de la coupe continentale de chacune des six confédérations se rendront en Arabie Saoudite pour concourir. Là, ils rejoindront le champion en titre de la Saudi Pro League, Al-Ittihad, car l’hôte a toujours un représentant dans le tournoi. Al-Ittihad compte désormais Karim Benzema et N’golo Kante issus d’un important mercato estival.

Au total, sept clubs sont en compétition. Il s’agit de Manchester City (ENG), Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ahly (EGY), Leon (MEX), Auckland City (NZL) et Al-Ittihad (RSA). Le septième club n’est pas encore décidé, mais il viendra de la CONMEBOL. Le vainqueur de la Copa Libertadores représentera l’Amérique du Sud. Actuellement, cette compétition en est à la phase demi-finale. L’un des Boca Juniors, Palmeiras, Fluminense ou Internacional disputera la Coupe du Monde des Clubs.

Il s’agit de la dernière édition du format actuel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. À partir de 2025, la Coupe du monde des clubs passera de sept équipes à 32. Cela ressemble davantage à la Coupe du monde internationale. Chacun des représentants continentaux de ce tournoi sera aux États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs 2025. Le champion de l’OFC fait exception puisqu’une seule équipe d’Océanie sera présente.

Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs 2023

Cette saison, nous avons toujours le tournoi à élimination directe qui dure 11 jours. Le tirage au sort de mardi a défini le format du déroulement de la compétition. Les équipes de l’UEFA et de la CONMEBOL bénéficient d’un laissez-passer pour les demi-finales du tournoi. En comparaison, les hôtes et l’équipe de l’OFC disputent le premier match. Les représentants d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Afrique commencent à jouer dans les « quarts de finale » de la compétition.

Le tournoi commence le 12 décembre et se termine le 22 décembre. La couverture aux États-Unis est disponible sur FOX Sports. Les heures de coup d’envoi sont publiées à l’approche du tournoi.

Mardi 12 décembre

Al Ittihad contre Auckland City (Match 1)

Vendredi 15 décembre

Al Ahly contre le vainqueur du match 1 (Match 2)

León contre Urawa Red Diamonds (Match 3)

Lundi 18 décembre

Représentant de la CONMEBOL contre vainqueur du match 2

Mardi 19 décembre

Manchester City contre vainqueur du match 3)

Vendredi 22 décembre

Final

PHOTO : IMAGO / NurPhoto