ORLANDO, Floride: Joel Embiid a récolté 21 points et neuf rebonds en trois quarts et les 76ers de Philadelphie ont remis au Magic d’Orlando leur première défaite avec une victoire de 116-92 jeudi soir.

Parti 4-0 pour la première fois de l’histoire de la franchise, le Magic n’a jamais eu beaucoup de chance de remporter une cinquième victoire en raison du surprenant tir extérieur des 76ers, qui ont même obtenu un 3 points de Ben Simmons.

Philadelphie, qui est entré dans le match 27e de la NBA avec une précision de 3 points, a fait huit de ses 12 premières tentatives au-delà de l’arc et a construit une avance de 37 points en première période.

Seth Curry a ajouté 21 points et cinq points à 3 points, et Tobias Harris a inscrit 20 points, neuf rebonds et trois points à 3 points pour Philadelphie (4-1), qui avait 38 points au premier quart et 75 à la mi-temps.

Les Sixers ont réalisé un record de la saison de 15 3 points. Simmons, qui n’a coulé que le troisième 3 points de sa carrière au premier quart, a terminé avec neuf points, 10 rebonds et huit passes.

Le Magic (4-1) était la dernière équipe invaincue de la NBA. Nikola Vucevic a terminé avec 19 points et 10 rebonds pour le Magic, tandis que le gardien recrue Cole Anthony a marqué 16 points sur le banc.

Orlando était sans gardien de réserve Terrence Ross son meilleur buteur avec 21 points par match à cause d’une irritation des ischio-jambiers. Le Magic a également perdu le gardien partant Evan Fournier huit minutes après le début du match à cause de spasmes au dos. Il a récolté trois points et deux passes et a regardé la seconde moitié déséquilibrée depuis le banc.

Déjà en hausse de 38-22 après un quart-temps, les Sixers ont réalisé 14 des 22 tirs et quatre des sept trois points en deuxième période pour augmenter leur avance à 72-35 à la fin de la première demie. Harris et Curry ont chacun frappé trois points à 3 points au début, tandis que Matisse Thybulle a coulé deux tirs au-delà de l’arc en première mi-temps.

TIP-INS

76ers: Dwight Howard, qui a joué à Orlando de 2004 à 2012, a été hué lors de son premier enregistrement dans le match et les fans ont applaudi avec dérision lorsqu’il a décroché sa première faute neuf secondes plus tard. Howard a percé Philadelphias 14e à 3 points du match et le 10e de sa carrière de 17 ans dans la NBA au quatrième trimestre. Howard a récolté sept points et cinq rebonds en 14 minutes. Le match du jeudi était Philadelphias deuxième de la saison avec des fans présents. L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, s’est dit « surpris par le nombre » de citoyens sans masque se promenant dans le centre-ville d’Orlando un jour plus tôt. Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait en sécurité, Rivers a répondu: «Je le fais dans l’arène. Vous passez d’un état à l’autre, mais vous avez toujours les mêmes protocoles NBA et c’est vraiment important.

Magic: James Ennis III, que le Magic a acquis en février dernier dans un échange avec Philadelphie, a subi des exercices jeudi et Clifford a déclaré que l’attaquant était sur le point de revenir.

SUIVANT

76ers: Hébergez Charlotte samedi.

Magic: accueillez Oklahoma City samedi.