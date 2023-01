Le tir rapide de la police est rare, mais pourrait devenir plus courant

BOSTON (AP) – La rapidité avec laquelle cinq policiers de Memphis ont été licenciés à la suite de l’arrêt de la circulation d’un homme décédé plus tard dans un hôpital est inhabituelle mais pourrait devenir plus courante, selon ceux qui étudient les questions de police et de justice pénale.

Les cinq officiers du département de police de Memphis ont été licenciés vendredi, moins de deux semaines après l’arrestation de Tire Nichols, 29 ans, le 7 janvier.

Il est rare qu’un service de police agisse aussi rapidement, a déclaré David Thomas, professeur d’études médico-légales à la Florida Gulf Coast University. Les enquêtes peuvent parfois durer jusqu’à un an, a-t-il déclaré.

“Cela n’arrive jamais aussi vite”, a déclaré Thomas.

Les cinq officiers – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. et Justin Smith – sont noirs, tout comme Nichols. La décision de licencier les policiers fait suite à une enquête menée par le département de police de Memphis. Nichols est décédé trois jours après l’arrêt de la circulation.

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civils. Le Tennessee Bureau of Investigation examine également la force utilisée lors de l’arrestation.

Un tournant récent a été l’avènement des caméras du corps de la police, qui peuvent être rapidement examinées, ainsi que des vidéos de téléphones portables prises par des passants, a déclaré Thomas, qui a servi 20 ans comme policier dans le Michigan et la Floride.

« Autrefois, vous aviez la parole de l’officier. Si la victime était encore en vie, vous auriez son témoignage. Si quelqu’un était mort, vous auriez le rapport du médecin légiste. Tout cela jouerait un rôle », a-t-il déclaré. “Avec les caméras corporelles, la preuve est là.”

Nichols a été arrêté après que des policiers l’ont arrêté pour conduite imprudente, a indiqué la police. Il y a eu une confrontation lorsque des agents se sont approchés de Nichols, et il a couru avant d’être à nouveau confronté et arrêté, ont indiqué les autorités. Il s’est plaint d’essoufflement et a été hospitalisé.

Des proches ont accusé la police d’avoir battu Nichols et de lui avoir causé une crise cardiaque. Les autorités ont déclaré que Nichols avait connu une urgence médicale. Des proches ont fait pression pour la publication des images de la caméra du corps de la police et ont demandé que les policiers soient inculpés.

Les caméras corporelles ne peuvent raconter une histoire complète que si elles sont allumées et fonctionnent tout au long d’un incident, a déclaré Thomas. Certains agents peuvent oublier de les allumer. D’autres peuvent délibérément les désactiver.

“Les forces de l’ordre ne peuvent plus agir en toute impunité”, a-t-il déclaré. “Absolument, les officiers seront licenciés plus rapidement.”

En règle générale, avant un licenciement, les responsables détermineront si un officier a violé les ordres généraux d’un département, qui établissent les procédures et les règlements que les agents sont censés suivre, a déclaré Patrick Oliver, directeur du programme de justice pénale à l’Université de Cedarville dans l’Ohio.

“La gravité de l’action professionnelle est basée sur la gravité de la violation”, a déclaré Oliver, qui a passé 28 ans dans l’application de la loi, dont 16 en tant que chef de la police, y compris en tant que chef du département de police de Cleveland.

Le licenciement d’un officier est l’action professionnelle la plus grave, a déclaré Oliver, suggérant que les responsables du ministère sont convaincus qu’ils peuvent soutenir la décision.

“La police est beaucoup plus surveillée aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Quand j’étais dans la police, il y avait moins de chances que quelque chose qu’un policier faisait soit filmé.”

Oliver a ajouté que plusieurs fois, les vidéos confirmeront que la police a agi correctement. “Je dirais que c’est la majorité des fois”, a-t-il déclaré.

Bien qu’inhabituel, il n’est pas rare qu’une ville licencie un officier avant que des accusations criminelles ne soient déposées, mais ce n’est pas nécessairement la fin de l’histoire, a déclaré Stephen Rushin, professeur à la faculté de droit de l’Université Loyola de Chicago qui a étudié les contrats avec la police.

Les villes donnent souvent aux agents la possibilité de faire appel des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, a déclaré Rushin.

“Dans de nombreuses agences, la décision initiale de licencier un officier entame un long processus d’appel qui peut prendre des mois”, a-t-il déclaré. “A l’issue de ce processus, il n’est pas rare qu’un agent soit réembauché en appel.”

Steve Leblanc, Associated Press