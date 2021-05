Le tir au titre sécurisé de l’Uso, les gagnants de Tamina et Natalya Emerge

L’épisode de vendredi soir de l’action WWE SmackDown a fait en sorte qu’il ne laisse pas tomber ses fans. Les Uso ont fait équipe pour se battre contre The Street Profits dans un match par équipe à succès qui a fait la une de l’émission. Pendant ce temps, le drame familial impliquant les Usos et Roman Reigns s’est poursuivi alors que le champion universel passait la majeure partie de la nuit à fulminer sur ce qui semblait être le contrôle de sa famille s’échappant dans les coulisses. L’émission avait également une longue promo de Seth Rollins qui a appelé Cesaro sur le ring, puis expliquant que Cesaro n’était pas là à cause de l’attaque de Rollins la semaine dernière.

Voici un aperçu des résultats du 28 mai de WWE Smackdown:

Les Usos vs les bénéfices de la rue

Les Street Profits ont dominé les premiers instants du match en envoyant les Uso à la table des annonces et au poste de chronométreur. Alors que le duo de Jimmy et Jey a réussi à isoler Montez Ford, l’empêchant de marquer Angelo Dawkins dans le combat. Pendant ce temps, le match a duré longtemps et a eu peu de bons aperçus comme une incroyable plongée de Ford sur Jey à l’extérieur du ring. Tandis que Jey a réussi à éloigner Jimmy du passage d’une grenouille Ford, permettant à Jey de frapper un superkick pour la victoire.

Gagnant: Les Usos via pinfall

Natalya et Tamina contre Riott Squad

Ruby Riott et Liv Morgan de Riott Squad ont dominé le match en isolant Natalya dans leur coin, ce qui a forcé Tamina à rester seule pendant un moment. Cependant, la reine de cœur a riposté et a finalement réussi à marquer son partenaire qui a instantanément repris le match. Elle a réussi à délivrer un coup de tête qui a aplati Riott et l’a suivi avec un Superfly Splash pour une victoire.

Gagnant: Natalya et Tamina via pinfall

Bianca Belair contre Carmella

Carmella a envoyé la championne à l’extérieur avant que Bianca Belair ne la rejette sur le ring avec un soulevé de terre. Carmella a ensuite frappé un tir bon marché alors que l’arbitre était occupé avant de vérifier Bianca dans le coin. En fin de compte, Carmella a raté le code du silence et Belair a pu livrer le baiser de la mort pour une victoire écrasante.

Gagnant: Bianca Belair via pinfall

Apollo Crews vs Kevin Owens – Match pour le titre intercontinental

Alors que Kevin Owens a pris un départ incroyablement rapide et a rapidement frappé un étourdissant sur Apollo Crews. Le Champion était presque épinglé mais le Commandant Azeez a fait une interférence surprise et a frappé le clou nigérian sur Owens, mettant fin au match par une disqualification.

Gagnant: Kevin Owens via disqualification, mais Apollo a conservé le titre Intercontinental

Chad Gable contre Shinsuke Nakamura

Otis a attaqué Nakamura avant le match, l’adoucissant un peu. Mais dès que la cloche a sonné, Chad Gable a frappé deux Suplex allemands avant que Nakamura ne riposte avec de gros coups de pied. Le match était toujours en cours lorsque le roi Corbin est venu au bord du ring pour repartir avec la couronne que Nakamura lui avait volée. En fin de compte, Nakamura a frappé Kinshasa et a remporté la victoire.

Gagnant: Shinsuke Nakamura via pinfall

Rey & Dominik Mysterio (c) vs The Dirty Dawgs – Match pour le titre par équipe

Au début du match, Dominik a été battu par The Dirty Dawgs. Cependant, il a réussi à expulser chaque tentative de goupille avant de conduire Roode à l’extérieur. Dominik a ensuite jeté Ziggler par-dessus la corde supérieure et a fait un plongeon sur les deux challengers. Alors que le vent tournait à nouveau, Rey a fait son apparition qui a permis à Dominik de voler la victoire avec une épingle.

Gagnant: Rey et Dominik Mysterio via pinfall

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici