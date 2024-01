Le Tiny qui fait tourner les têtes brise la norme avec une attention extrême aux détails et des accents de luxe.

Il ne peut y avoir que le coup de foudre lorsqu’il s’agit du Halcyon Lux. Ce design exceptionnel a été inspiré par une maison hautement personnalisée construite pour un propriétaire créatif, et il est rapidement devenu l’un des modèles les plus populaires offerts par le constructeur canadien Fritz Tiny Homes malgré son prix intimidant.

Vous pourriez obtenir une petite maison parfaitement agréable avec un logement généreux et des appareils électroménagers de haute qualité pour environ 50 000 $, mais si vous recherchez le vrai luxe et si une esthétique exquise est tout aussi vitale pour vous que l’eau chaude, soyez prêt à tripler cette somme. .

Le concept de minuscule vie de luxe est toujours controversé car il semble aller à l’encontre de ce qu’est le mouvement des petites maisons. Pourtant, depuis plusieurs années, divers constructeurs et leurs ingénieux modèles prouvent que tout n’est pas noir ou blanc et qu’un mode de vie durable avec une empreinte environnementale minimale peut être compatible avec les plus hauts standards de vie et de performance architecturale.

Le Halcyon Lux de Fritz Tiny Homes a une origine quelque peu inhabituelle. Initialement, le constructeur canadien a donné vie à une maison sur roues personnalisée et ultra luxueuse pour un client créatif de l’île de Vancouver.

Photo de : Fritz Tiny Homes

Certaines de ces personnalisations, celles considérées comme les meilleures, ont ensuite été intégrées dans une nouvelle variante du design emblématique Halcyon et mises à la disposition d’autres clients. C’est ainsi qu’est né Halcyon Lux, et son nom n’aurait pas pu être plus approprié. C’est l’interprétation luxueuse et sophistiquée d’un design déjà populaire et qui mérite de figurer au Temple de la renommée de toutes les petites maisons.

Ne vous attendez pas à un décor tape-à-l’œil ou exagéré ni à des commodités gratuites. Conformément aux tendances contemporaines, cette maison est synonyme de minimalisme haut de gamme. La fonctionnalité et le confort prévalent toujours malgré l’extrême attention portée aux détails en matière d’esthétique et de style intérieur. Le Halcyon Lux n’est pas une galerie d’art, un musée ou même un lieu de villégiature exotique ; c’est une maison chaleureuse et accueillante conçue pour le confort résidentiel.

Il attire instantanément le regard avec une silhouette élégante et sombre à la fois ultra-moderne et intemporelle. L’effet visuel puissant est principalement dû au revêtement en acier à pression de 20 pouces. Plusieurs grandes fenêtres et portes vitrées créent ce flux intérieur/extérieur que recherchent la plupart des propriétaires de petites maisons.

Photo de : Fritz Tiny Homes

La qualité est dans les détails. Les huit fenêtres sont toutes en fibre de verre et au lieu d’une seule, il y a deux portes d’entrée. L’une est une porte arrière menant à un hall compact avec un placard pratique sur toute la hauteur pour un rangement pratique. L’entrée principale, une porte coulissante en verre, relie la maison au patio, transformant de manière transparente l’espace de vie en un espace de divertissement intérieur/extérieur. A l’intérieur, la qualité des matériaux est l’une des qualités les plus marquantes.

Le superbe plafond, contrairement aux murs blancs, est fait de pruche à grain vertical qui a été thermiquement modifiée. L’éclairage LED à intensité variable est un complément parfait à une atmosphère relaxante mais aussi stylée. En plus du bois de haute qualité, les grands carreaux de béton constituent un autre accent de luxe qui se démarque. C’est fait sur mesure, tout comme toutes les armoires et menuiseries.

Le béton est l’un des matériaux emblématiques utilisés dans les modèles Fritz Tiny Homes, permettant une personnalisation plus profonde et un look urbain contemporain. À l’intérieur du Halcyon Lux, il était principalement utilisé pour créer une salle de bain unique. La conception en béton personnalisée d’une seule pièce avec une vanité en béton personnalisée et un miroir rétro-éclairé est absolument inattendue – ce n’est pas quelque chose que l’on trouve jamais dans les petites maisons basiques et une caractéristique exquise qui rehausse instantanément le style général. À cela, les clients peuvent ajouter soit une grande douche, soit une baignoire classique et choisir entre des toilettes conventionnelles ou sans eau.

Photo de : Fritz Tiny Homes

Les détails raffinés incluent également l’escalier avec rangement intégré et la rampe en bois du loft. Alors que les escaliers typiques des petites maisons sont volumineux, celui-ci est épuré et délicat, avec un rangement supérieur au lieu du rangement latéral habituel. Il mène à la belle chambre principale avec une balustrade sophistiquée faisant également office de mur de protection qui n’interrompt pas la ligne de mire.

La chambre mezzanine d’Halcyon Lux est, tout d’abord, suffisamment grande pour accueillir un somptueux lit pour deux personnes, avec suffisamment d’espace pour un rangement supplémentaire. Les grandes fenêtres de chaque côté ajoutent une lumière naturelle indispensable, complétée par la tête de lit rétroéclairée (une touche sophistiquée qui permet également d’économiser intelligemment de l’espace).

En bas, un magnifique salon domine le rez-de-chaussée. C’est le plus grand salon de tous les modèles Fritz Tiny Homes, et cela se voit, avec une magnifique et immense fenêtre créant l’illusion d’un espace encore plus large. La cuisine généreuse en forme de L transforme le Halcyon Lux en une maison familiale fraîche et moderne. Il est entièrement équipé d’appareils électroménagers de qualité supérieure, notamment d’un grand réfrigérateur qui sépare discrètement le coin cuisine du reste de la maison. Un grand espace de cuisine et de salle à manger est l’un des incontournables d’une maison de luxe, tandis que les grandes fenêtres ajoutent de la luminosité sous tous les angles.

Photo de : Fritz Tiny Homes

La caractéristique la moins attrayante de Halcyon Lux est le prix. Le prix de départ est de 180 200 $ (250 100 CDN), ce qui est certainement beaucoup pour une maison sur roues d’une chambre. Tout dépend du point de vue. Une chose est incontestable : la part « lux » n’est pas exagérée. Ce superbe modèle que jeC’est en effet un véritable produit phare, à commencer par son look jusqu’aux moindres détails.