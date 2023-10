Le Timor oriental défend la résistance du Myanmar, au risque de contrarier l’ASEAN

Commentez cette histoire Commentaire

DILI, Timor oriental — Il y a vingt ans, les combattants de la liberté d’une île montagneuse du sud de l’Indonésie ont remporté une longue et sanglante lutte contre un régime militaire corrompu, établissant ainsi le Timor oriental, le premier État indépendant du 21e siècle. Les souvenirs des frappes aériennes et des meurtres aveugles sont encore frais ici. Et ils ont conduit les dirigeants du pays à s’intéresser de manière inhabituelle à une nouvelle lutte pour la liberté en Asie du Sud-Est.

En 2021, un groupe de généraux a renversé un gouvernement élu au Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie, déclenchant une guerre civile que certains groupes de surveillance des conflits considèrent comme la plus extrême au monde aujourd’hui. De nombreux pays ont détourné le regard – comme ils l’ont fait pendant 24 ans, affirment les dirigeants du Timor oriental, alors que les soldats indonésiens combattaient les combattants indépendantistes timorais.

«Pendant si longtemps, personne ne nous a prêté attention», a déclaré Xanana Gusmao, Premier ministre du Timor oriental, lors d’un entretien à Dili, la capitale. Gusmao a mené l’insurrection contre l’armée indonésienne, effectuant plus tard deux mandats en tant que président du Timor oriental et maintenant son deuxième en tant que Premier ministre. A 77 ans, avec une tête aux cheveux blancs et un dos raide après des années d’emprisonnement, il se souvient encore de chaque personne qu’il a vue tuée ou torturée dans les jungles du Timor, a-t-il déclaré.

« Je n’accepte pas les souffrances du peuple birman », a déclaré Gusmao. « Je ne peux pas. »

L’armée birmane a déclaré avoir bombardé des « terroristes ». Cela a tué des enfants.

Beaucoup au Timor oriental, y compris des hommes politiques de l’opposition et des dirigeants de la société civile qui critiquent Gusmao sur d’autres questions, ont déclaré dans des interviews qu’ils étaient d’accord. Ce pays de 1,3 million d’habitants, avec une économie équivalente à un septième de celle du Vermont, est allé plus loin que presque tout autre pays dans son soutien à la résistance du Myanmar, en accueillant ses dirigeants en tant que représentants de l’État et en défendant ouvertement leurs intérêts lors des forums internationaux. Dans les mois à venir, le Timor oriental permettra aux groupes pro-démocratie du Myanmar d’ouvrir des bureaux dans le pays pour aider à coordonner les activités de résistance et accueillir un certain nombre de réfugiés politiques, selon des responsables.

De plus en plus, les militants des droits humains déclarent considérer Dili comme une voix de conscience, défiant les pays plus puissants qui ont été trop distraits ou trop divisés pour faire pression en faveur d’un changement au Myanmar. « Ce que font les Timorais est vital », a déclaré Debbie Stothard, une défenseure des droits de l’homme en Malaisie.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à plusieurs reprises le gouvernement militaire du Myanmar à se conformer au plan de paix adopté par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), et des responsables occidentaux, notamment des États-Unis et de l’Union européenne, ont également cité ce plan pour résoudre le conflit.

Mais l’ASEAN, qui fonctionne selon le principe de « non-ingérence » et compte le Myanmar parmi ses membres, n’a pas réussi à convaincre la junte de coopérer.

En 2021, l’ASEAN a adopté le « Consensus en cinq points » sur le Myanmar, qui appelle à la cessation de la violence et à un dialogue entre toutes les parties. La junte a signé le plan mais l’a ignoré, sans aucune conséquence. L’armée a intensifié ses frappes aériennes au rythme de près d’une fois par jour, selon les groupes de surveillance du conflit, et fait face à des allégations croissantes de groupes de défense des droits de l’homme selon lesquelles elle aurait commis des massacres, des décapitations et d’autres atrocités. Le Myanmar a décliné les invitations de l’ASEAN à rencontrer les dirigeants de la résistance.

« Le consensus en cinq points a échoué », a déclaré Saifuddin Abdullah, qui était jusqu’à l’année dernière ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, membre de l’ASEAN. Ce plan, qui ne comporte aucune mesure d’application, est ignoré non seulement par le gouvernement du Myanmar mais aussi par les autres membres de l’ASEAN, a déclaré Abdullah..

En avril, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères s’est rendu au Myanmar et a rencontré le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, sans en informer les autres membres de l’ASEAN. La Thaïlande, qui borde le Myanmar, a également organisé des réunions secrètes avec des responsables de la junte et a évoqué l’idée d’une « réengagement total » des dirigeants militaires de l’ASEAN.

En normalisant ses relations avec l’opposition birmane, le Timor oriental tente d’entraîner la région dans la direction opposée – mais au prix de certains risques pour lui-même. Le pays est dans les dernières étapes des négociations pour son admission dans le bloc et a été autorisé l’année dernière à assister aux réunions en tant qu’« observateur ». Selon les analystes, sa position franche à l’égard du Myanmar pourrait compromettre son application ou s’aliéner certains de ses voisins.

Le Timor oriental ne peut pas se permettre d’être exclu de l’ASEAN, a admis Gusmao. Avec plus de 40 pour cent de sa population vivant dans la pauvreté, le pays a cruellement besoin d’investissements étrangers. Selon le Fonds monétaire international, le pays a 15 ans pour trouver une alternative à ses revenus pétroliers en baisse et lutte depuis son indépendance pour nourrir sa population, un problème qui ne fera qu’empirer avec le changement climatique.

Dans le même temps, disent les politologues, l’histoire du pays l’a rendu particulièrement sensible à l’autoritarisme. Le Timor oriental est probablement devenu la démocratie la plus solide d’Asie du Sud-Est, selon les experts. C’est le seul pays de la région classé « libre » par le groupe de réflexion Freedom House et a récemment été classé 10e au monde pour la liberté de la presse par Reporters sans frontières.

Fumant alors qu’il arpentait une salle de réunion du palais du gouvernement de Dili, Gusmao a déclaré que lorsqu’il regarde à la télévision une large couverture de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il pense souvent aux souffrances ailleurs, au Yémen, en Somalie, au Myanmar. Les pays puissants ne sont pas obligés de se soucier des crises qui ne les affectent pas, a déclaré Gusmao.

Parmi les petites nations fragiles, a-t-il ajouté, « tout ce que nous avons, c’est notre solidarité ».

Lors de l’inauguration de Gusmao à Dili il y a deux mois, un visiteur du Myanmar était assis au premier rang aux côtés des ministres et des diplomates de divers pays. Il s’agissait de Zin Mar Aung, ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’unité nationale (NUG) du Myanmar, formé en opposition à la junte après le coup d’État.

Cet événement marquait la première fois qu’un pays recevait officiellement un responsable du NUG et a suscité l’indignation du gouvernement militaire du Myanmar, qui a exigé que Dili coupe tout contact avec ce qu’il appelle des « groupes terroristes ». Le mois suivant, lorsque le Timor oriental a accueilli un deuxième responsable du NUG à Dili, la junte a expulsé Avelino Pereira, le plus haut diplomate du Timor oriental au Myanmar.

Même si certains pays ont dégradé leurs relations diplomatiques avec le Myanmar, la junte n’a pas renvoyé de représentants étrangers avant Pereira et ne l’a plus fait depuis. Lorsque d’autres gouvernements rencontrent des représentants de l’opposition, ils le font en privé ou de manière informelle. Les actions de Dili étaient des « piques publiques et de haut niveau » envers la junte, a déclaré un responsable de l’ambassade occidentale à Yangon, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’avait pas été autorisé à s’exprimer sur la question.

Un jour. Une ville. Trois personnes vivent dans l’ombre du régime militaire du Myanmar.

« Cela a fait preuve d’un grand courage », a déclaré Aung Myo Min, ministre des droits de l’homme du NUG, deuxième responsable de l’opposition à se rendre à Dili. « Cela nous permet de savoir que nous ne sommes pas seuls. »

Certains responsables timorais craignent que l’expulsion de Pereira n’affecte la candidature du pays à l’ASEAN. Mais le président José Ramos-Horta, à l’origine des deux invitations adressées aux personnalités de l’opposition birmane, s’est dit imperturbable. « C’était un honneur », a-t-il déclaré, les yeux plissés derrière des lunettes de soleil Ray-Ban lors d’une récente interview alors qu’il voyageait entre deux engagements officiels à Dili.

Ramos-Horta, qui partage le prix Nobel de la paix 1996 avec l’évêque Carlos Filipe Ximenes Belo pour son opposition à l’oppression indonésienne, a dirigé le « front diplomatique » pour la souveraineté du Timor oriental. Au fil des années, Ramos-Horta a formé des alliances avec des militants d’autres pays, dont le Myanmar.

En reconnaissant le gouvernement d’opposition du Myanmar, Ramos-Horta, 73 ans, a déclaré qu’il remboursait le soutien que les groupes pro-démocratie du Myanmar avaient apporté au Timor oriental. Mais il l’était aussi, dit-il, agissant conformément au précédent historique : pendant la Seconde Guerre mondiale, les puissances alliées ont reconnu la France libre, un gouvernement en exil, plutôt que le gouvernement de Vichy qui a collaboré avec l’Allemagne nazie.

Les réfugiés rohingyas bravent des mers périlleuses pour échapper au désespoir des camps

« Sommes-nous censés accepter la norme selon laquelle les élections peuvent être ignorées ? demanda Ramos-Horta. « La réponse, du moins pour nous, est non. »

Lorsque Gusmao a assisté au sommet semestriel de l’ASEAN en août, il se sentait contrit, a-t-il déclaré.

Il avait été réprimandé par son équipe quelques semaines plus tôt pour avoir déclaré que le Timor oriental reconsidérerait sa candidature à l’ASEAN si le bloc ne parvenait pas à mettre fin à la violence au Myanmar. Il s’agissait de remarques « incontrôlées », a-t-il réfléchi plus tard, et lors du sommet de Jakarta, il avait eu l’intention de s’en tenir aux discours qu’il avait préparés.

Mais face aux dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie, Gusmao a de nouveau décidé de sortir du scénario. Selon les médias, Aung San Suu Kyi, la dirigeante civile déchue du Myanmar, était malade, a déclaré Gusmao à la salle. La junte doit fournir des soins médicaux, a-t-il lancé un appel. Personne n’a répondu.

« Nous nous exprimerons toujours. Mais nous sommes un petit pays », a déclaré Gusmao en racontant l’incident. « Qui écoute? »

Diplomates et travailleurs humanitaires à Dili, Gusmao et Ramos-Horta pourraient avoir un impact plus important qu’ils ne le pensent. Les deux dirigeants ont des alliés partout, de l’Europe à l’Afrique, et ils inspirent le respect en tant que race rare d’hommes d’État qui se sont battus pour la liberté et ont gagné, a déclaré Olufunmilayo Abosede Balogun-Alexander, coordinateur résident des Nations Unies pour le Timor oriental. Sur la scène mondiale, a-t-elle ajouté, « ils ont une voix démesurée ».

Plus tôt cette année, lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Ramos-Horta a déclaré avoir vu les chefs d’État et les chefs d’entreprise se lever les uns après les autres pour fustiger l’invasion de l’Ukraine par la Russie et rallier les gouvernements occidentaux à fournir des armes à Kiev. Il était stupéfait, se souvient-il, que pratiquement personne ne mentionne le Myanmar.