Le timing de la série Netflix de Meghan Markle et du prince Harry fait parler les fans

Le prince William et Catherine, princesse de Galles (mieux connue sous le nom de Kate Middleton) ont dévoilé aujourd’hui de grandes nouvelles, et quelques heures seulement après avoir annoncé que Kate était sans cancer, le réseau de Meghan Markle et du prince Harry a également fait une grande annonce sur l’un de leurs projets.

Le 9 septembre, le palais de Kensington a partagé une rare mise à jour sur Kate et son combat contre le cancer. Dans le « message de Catherine, la princesse de Galles », elle a révélé dans la vidéo prise par Will Warr qu’elle avait mis fin à la chimiothérapie et qu’elle se concentrait sur la lutte contre le cancer et sur sa famille. C’était une vidéo touchante de Kate parlant d’espoir et de sa famille, avec la famille de cinq personnes.

Cependant, quelques heures plus tard, un autre couple royal a publié une sorte de vidéo. Laissez-nous vous expliquer. Quelques heures plus tard, Netflix a publié un aperçu de leur nouvelle série documentaire. Ils ont publié un série de photos de X, avec la légende suivante : « POLO est une nouvelle série documentaire qui suit les meilleurs joueurs mondiaux et offre un aperçu exclusif des coulisses du monde trépidant de ce sport. Par Archewell Productions et Boardwalk Pictures. Première diffusion en décembre. »

Cette annonce a divisé les fans de la famille royale. Si beaucoup sont impatients de voir davantage de projets Netflix de Meghan et Harry, beaucoup sont assez mécontents du timing de tout cela.

Un utilisateur de X a commenté : « En publiant ceci juste après l’annonce de Catherine concernant son cancer, je m’assure que non seulement je ne regarderai pas ça, mais que j’annulerai aussi Netflix. Allez vous faire foutre. » Un autre utilisateur a cependant écrit : « Wow, incroyable. »

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex. Photo de Rosa Woods – Pool/Getty Images.

Pour ceux qui ne le savent pas, Harry et Meghan ont commencé à sortir ensemble en 2016 et en avril 2018, ils se sont mariés lors d’une magnifique cérémonie royale. Ils ont deux enfants ensemble, Archie, né en mai 2019, et Lilibet Diana, née en juin 2021. Actuellement, ils travaillent sur plusieurs projets avec Netflix, notamment l’émission de cuisine de Meghan.

Quant à la famille Wales, la famille de cinq personnes se concentre sur la rentrée scolaire et s’assure que Kate reste sans cancer.

