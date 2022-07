Le timbre de l’Olympiade d’échecs dévoilé en l’honneur de la Journée mondiale des échecs

La “Journée mondiale des échecs” a été célébrée mercredi avec le dévoilement du timbre officiel de la 44e Olympiade d’échecs. Devusinh Jesingbhai Chauhan, ministre d’État aux Communications de l’Union et ministre du Bien-être de la jeunesse et des Sports du gouvernement du Tamil Nadu Thiru Siva V Meyyanathan étaient présents à l’occasion.

Le grand maître Abhijeet Gupta, lauréat Arjuna et membre de l’équipe de l’Olympiade d’échecs, ainsi que le président de la Fédération indienne des échecs (AICF) et du comité d’organisation de l’Olympiade d’échecs, Sanjay Kapoor et le directeur de l’Olympiade et secrétaire de l’AICF, Bharat Singh Chauhan, ont également honoré ce moment historique.

« C’est un honneur absolu que nous organisions cet événement en Inde. Les échecs sont notre propre sport. Je tiens également à remercier notre respecté Premier ministre (Narendra) Modi Ji pour sa vision qui a permis de changer et de façonner le sport dans cette nouvelle Inde », a déclaré Devusinh Jesingbhai Chauhan.

La 44e Olympiade d’échecs devrait se tenir à Mamallapuram, Chennai du 28 juillet au 10 août. C’est un événement prestigieux et je tiens à remercier toutes les personnes présentes ici pour faire partie du dévoilement du timbre », a déclaré Thiru Siva V Meyyanathan.

L’événement a suscité un énorme écho avec 187 pays s’inscrivant – le plus haut jamais enregistré en près de cent ans d’histoire de l’Olympiade. L’instance dirigeante mondiale des échecs, la FIDE, a également lancé une course au flambeau pour la première fois, en commençant par l’Inde.

“Il s’agit d’une occasion historique car le Département des postes a émis un timbre-poste commémoratif sur la 44e Olympiade d’échecs quelques jours avant le début de l’Olympiade”, a déclaré le président du comité d’organisation, Sanjay Kapoor.

Le directeur de l’Olympiade et secrétaire de l’AICF, Chauhan, a ajouté: “Cela semble être une reconnaissance du travail acharné et des efforts déployés par toutes les personnes associées à l’Olympiade pour en faire un grand succès.”

Le directeur général Abhijeet Gupta a déclaré que l’Olympiade d’échecs augmenterait la popularité du jeu en Inde. “Vraiment un moment de fierté en tant que citoyen indien et joueur d’échecs. Ce sera comme un booster de motivation pour donner le meilleur de nous-mêmes pour le pays et ramener une médaille à la maison », a-t-il déclaré.

L’Inde accueille pour la toute première fois ce spectacle sportif spectaculaire et pas moins de 25 Indiens seront vus en action à l’Olympiade. L’Inde est représentée par trois équipes dans la section ouverte et deux dans la section féminine.

