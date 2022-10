Le TikToker canadien devient viral avec un hommage rap de 12 heures à Coolio

Une femme de Toronto qui est devenue virale sur TikTok la semaine dernière pour son hommage de 12 heures au regretté rappeur Coolio, affirme que faire de telles vidéos est une façon de profiter de chaque instant de la vie.

Tiana, ou UntaintedAfro, comme on l’appelle sur TikTok et Youtube, a décidé d’honorer Coolio, décédé subitement à 59 ans le mois dernier en rappant sur son hit de 1995 Le paradis des gangsters pendant 12 heures d’affilée. Dans le TikTok, elle portait ses cheveux dans un style que le rappeur a rendu célèbre dans la vidéo de la chanson présentée dans le film Esprits dangereux. La vidéo de Tiana a depuis reçu plus de huit millions de vues.

La jeune femme de 21 ans, qui ne voulait pas utiliser son nom de famille, a déclaré à CBC News qu’elle était connue pour danser en public, généralement au Yonge and Dundas Square de Toronto, mais dit qu’elle n’a commencé à s’enregistrer pour les réseaux sociaux que l’année dernière.

“J’aime rapper et chanter. Donc, ce n’est pas si difficile pour moi de le faire pendant des heures”, a-t-elle déclaré à CBC News.

REGARDER | Tiana est devenue virale pour cet hommage marathon à Coolio :

La voie de Tiana pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux n’était pas la voie traditionnelle. Ce n’est qu’après une interaction qu’elle dit avoir eue avec la police de Toronto qu’elle a réalisé que la vie était trop courte pour ne pas faire ce qu’elle aimait.

À l’été 2021, Tiana cherchait une salle de bain et s’est promenée dans une épicerie de Toronto – n’ayant aucune idée que le magasin était cambriolé au moment où elle est entrée.

“Je pensais que quelque chose se passait derrière moi. Et j’ai pensé quand ils m’ont sauté dessus qu’ils essayaient de me protéger de ce qui se passait… mais ils m’ont arrêté. Et puis ils m’ont envoyé en prison.”

Tiana a déclaré qu’elle était derrière les barreaux depuis environ une demi-heure lorsque la police a réalisé qu’elle n’avait rien à voir avec le vol. Elle a dit qu’elle avait été relâchée sans inculpation et ne sait pas si la police a déjà arrêté le véritable suspect.

“Un chemin de vie différent”

“Cela m’a juste jeté dans un chemin de vie différent”, a-t-elle déclaré à propos de l’incident.

“Après ça, je suis allé sur YouTube, j’ai commencé à faire beaucoup de vidéos. Et ça m’a fait réaliser… ‘Qu’est-ce que je fais ?’ “

Elle a décidé d’abandonner l’université, où elle oscillait entre différentes matières. Au lieu de cela, elle a pris la décision de se concentrer sur la création de contenu en ligne pour son propre plaisir.

Au départ, Tiana a fait des vidéos sur ses cheveux naturels, mais s’est lentement diversifiée dans des sketches comiques et des défis de danse. Elle éclaterait en routines de danse dans les transports en commun ou danser avec des inconnus dans la rue.

Tiana a rapidement intégré de la musique dans ses vidéos TikTok. Elle joue du piano et de la guitare dans quelques-unes de ses vidéos et s’enregistrait en train de s’entraîner, car elle a déclaré que le téléchargement des vidéos l’avait motivée.

“Je pratique le piano et la guitare au moins une demi-heure chaque jour”, a-t-elle déclaré.

Elle compte désormais plus de 110 000 abonnés sur TikTok.

Rapper pendant 12 heures d’affilée

Puis, elle a eu l’idée de faire plus de ce qu’elle aimait, qui était le rap et le chant.

Elle a dit qu’elle avait été inspirée pour commencer à faire des vidéos de longue durée par M. Beast, un YouTuber qui relève des défis exagérés comme compter jusqu’à 100 000.

Tiana dit qu’elle est capable de rapper si longtemps par pure volonté.

“Je suis dans la zone. J’aime juste le faire”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a vraiment pas grand-chose de plus que cela.”

Sa première vidéo de rap de 12 heures était la chanson rapid fire d’Eminem, Dieu du rap.

REGARDER | Tiana rappe sur le dieu du rap d’Eminem :

“J’ai posté que je faisais Dieu du rap pendant 12 heures. Ma sœur m’a dit : « Je ne comprends pas votre contenu », a-t-elle dit en riant. Depuis, Tiana a couvert Doja Cat’s Entrez dedans (Yuh) et Kodak Black’s Super Gremlin pendant 12 heures chacun.

Son contenu comprend d’autres défis, comme danser sur de la musique latine pendant trois heures ou sur les plus grands succès de Michael Jackson pendant quatre heures.

Elle dit qu’elle est même parfois reconnue par des étrangers. “J’étais à mon travail et ce type m’a dit : ‘Tu n’es pas la fille de TikTok ? Je suis une grande fan. Peux-tu faire un rap pour moi ?’ “

Pour l’instant, les plans de Tiana incluent de prendre sa renommée TikTok et ses vidéos de rap un jour à la fois.

Elle dit qu’elle veut “juste s’assurer que je m’amuse tous les jours”.