Le TikToker Ali Abulaban condamné pour le meurtre de sa femme et de son mari

Le célèbre TikToker reconnu coupable d’avoir brutalement tué sa femme et l’homme qu’il croyait qu’elle fréquentait passera le reste de sa vie derrière les barreaux.

Un juge californien a prononcé la sentence le 6 septembre, suite à la double condamnation pour meurtre au premier degré d’Ali Abulaban en mai.

« Le point essentiel ici est que vous mourrez en prison », a déclaré le juge Jeffrey Fraser sous les applaudissements de la galerie lors de l’audience de détermination de la peine. diffusé en direct par Court TV vendredi. « Vous ne serez jamais un homme libre. »

Le juge l’a condamné à deux peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle, plus 50 ans supplémentaires derrière les barreaux pour des accusations de renforcement de la capacité à porter une arme à feu, a confirmé à PEOPLE Emily Cox de la Cour supérieure du comté de San Diego.

Qualifiant Abulaban de « personne très égoïste », Fraser a noté que le TikToker n’avait montré aucun remords : « C’est effrayant », a-t-il déclaré.

Lors de l’audience, selon Court TV, Abulaban a déclaré qu’il méritait une libération conditionnelle. « Être envoyé en prison pour toujours, c’est comme être envoyé en enfer et je ne pense pas que ce soit juste », a-t-il déclaré au juge.



Ali était déjà séparé de sa femme, Ana Marie Abulaban, lorsque, en écoutant ses conversations privées grâce à un dispositif d’écoute qu’il avait secrètement installé sur l’iPad de leur fille de 5 ans, il a entendu la voix d’un autre homme dans la maison du couple en octobre 2021.

Faisant irruption dans leur appartement de San Diego, il a tiré sur l’homme – Rayburn Barron, 29 ans – à trois reprises, puis a retourné l’arme contre sa femme, lui tirant une balle dans la tête.

Ana Marie Abulaban (à gauche) et Rayburn Barron (à droite).

Quelques heures plus tôt, Ana avait envoyé un texto à Ali pour lui dire sans détour : «Je veux que tu sortes de ma vie”, a rapporté plus tard NBC San Diego depuis la salle d’audience.

Après avoir tiré sur sa femme, Ali a rapidement appelé sa mère, avouant les meurtres, selon CBS 8.

Abulaban a de nouveau avoué à la barre.

« Je tire et je ne peux pas m’arrêter », a-t-il déclaré pendant la procédure télévisée sur Court TV. « J’ai craqué. »

« J’avais mon arme dans la main et la prochaine chose que j’ai faite, c’est de tirer », a-t-il ajouté.

Ce n’était pas la première fois que la star de TikTok, rendue célèbre pour ses imitations comiques de personnages comme Scarface et Skyrim, était violente avec sa femme, Ali apparemment a témoigné. (À la barre, il a admis avoir consommé de la drogue et avoir déjà frappé Ana.)

Un mois avant la fusillade, Ana avait déposé une plainte à la police documentant les abus dont il avait été victime, a déclaré le procureur adjoint Taren Brast lors d’une audience préliminaire rapportée par Le Los Angeles Times.

Cette relation tumultueuse n’était pas un secret.

Il a soigneusement documenté les troubles du couple dans des vidéos personnelles, dont certaines ont été partagées avec ses près d’un million d’abonnés TikTok, qui connaissaient sa belle épouse grâce à ses apparitions dans son contenu.

Dans l’un de ces livestreams présentés dans le documentaire original de Peacock Meurtres de stars de TikTokAbulaban parle devant la caméra de son téléphone, tandis que sa femme est assise tranquillement sur le canapé.

« Ne vous mariez pas les gars, j’ai gâché toute ma vie pour elle », dit-il.

Les internautes ont exprimé leur soutien à Ali dans les commentaires, l’un d’eux lui demandant d’« être fort ». Un autre a suggéré que la police était peut-être en route vers son domicile : « Quand ils arriveront, gardez la bouche fermée. »

Ana et Ali Abulaban.

Lors d’une déclaration sur l’impact de la victime lors de l’audience de détermination de la peine, la sœur d’Ana a déclaré, selon Court TV, que si elle avait su ce qu’Ana traversait, « j’aurais repris l’avion pour la voir et j’aurais fait de mon mieux pour l’éloigner de toi ».

Née aux Philippines, le corps d’Ana devait être rendu à ses parents – à la suite de l’enquête pour meurtre – afin qu’elle puisse être enterrée dans sa ville natale, selon un communiqué. Campagne GoFundMe mis en place par sa famille pour couvrir les dépenses.

Qualifiant la fusillade de « tragédie insensée » et de « perte dévastatrice », une proche, Ana Guajardo, a écrit sur la page GoFundMe que son meurtre avait « laissé un cratère de chagrin non seulement dans notre famille mais aussi parmi ses amis et collègues ».

« Perdre un être cher n’est jamais facile », a ajouté Guajardo. « Perdre une fille, une sœur, une mère de manière aussi violente est inimaginable. »

L’ami d’Ana, Barron, a été décrit dans un autre Campagne GoFundMe mis en place pour son enterrement au Mexique par son parent Omar Barron, comme « le ciment de sa famille, toujours en contact avec la famille pour rapprocher tout le monde ».

Il a ajouté : « C’était un ami fidèle sur lequel on pouvait toujours compter pour être là en cas de besoin. »

