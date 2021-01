La rivalité fraternelle, les combats, les divergences d’opinion se produisent souvent dans des familles communes. Mais imaginez une famille avec 150 frères et sœurs; où tous sont vos frères et sœurs et non vos cousins. Un garçon de 19 ans nommé Merlin Blackmore a partagé des secrets sur sa famille culte polygame sur la populaire application de partage de vidéos, Tik-Tok. Il a révélé qu’il avait grandi dans une famille culte avec un père, 27 mères et 150 frères et sœurs. Le soleil l’a appelée «la plus grande famille polygame du Canada».

Le chef de cette secte est Winston Blackmore, 64 ans. Il a sa colonie à Bountiful, en Colombie-Britannique, où il vit dans une vaste famille polygame. Trois de ses enfants sont sortis en public pour parler de leurs expériences

Outre Merlin, Muray (qui a également 19 ans) et Warren, 21 ans, se sont tournés vers les plateformes de médias sociaux pour partager leur histoire. Les frères avaient l’habitude de cacher leurs secrets de famille parce qu’ils se sentaient embarrassés, mais ils se sont finalement ouverts.

Le plus jeune des trois, Merlin, ne vit plus avec la famille et a déménagé aux États-Unis. «Je voulais en parler depuis des années. Maintenant que je suis dans une position que je peux, le monde va le savoir », a-t-il déclaré dans un Tik-Tok.

Il a révélé comment la famille fonctionnait avec tant de membres. Il y avait 27 femmes mais seulement 22 avaient des enfants avec Winston. Sur ces 22, 16 sont toujours mariées avec lui. Les enfants ont été formés à appeler leur mère biologique «maman». Ils ont appelé les autres épouses de leur père une «mère» suivie de leur prénom.

La grande famille avait une sorte de «motel house» pour embarquer tous les adolescents ensemble. Ils ne vivaient pas avec leur mère en vieillissant.

Warren, le frère aîné, a révélé que le cadre général était d’avoir 2 femmes par maison avec leurs jeunes enfants. Chaque femme occuperait un étage de la maison.

Parmi les épouses, il y avait une paire de 3 sœurs mariées à Winston. Et il y avait 4 groupes de deux sœurs. Murray se qualifie de triplé parce que deux autres enfants de deux autres épouses sont nés le même jour.

La famille était si nombreuse qu’ils ont formé leur communauté. La famille cultivait ses propres produits et les enfants se voyaient confier des tâches agricoles. Cependant, leur communauté pittoresque est contre la loi. Winston a été accusé d’avoir pratiqué le mariage pluriel ou «céleste» en 2017. Il a purgé six mois d’assignation à résidence.

Les trois frères ont maintenant quitté leur communauté et vivent séparément. Cependant, ils sont toujours en contact avec leurs frères et sœurs chez eux.