Le tigre fait face à l’éléphant dans la jungle. Ce qui se passe ensuite est amusant

Les tigres sont connus comme des chasseurs agressifs dans le règne animal qui n’aiment pas donner même un pouce. Mais une vidéo sur les réseaux sociaux montre qu’il y a un animal pour lequel même les tigres font de la place. La vidéo, partagée par l’actrice de Bollywood Dia Mirza, commence avec le tigre confortablement assis au milieu d’un chemin dans une forêt. À ce moment-là, on peut voir l’éléphant se promener et s’approcher du gros chat par derrière. Alors que le défenseur s’approche, le tigre se tourne pour le regarder. L’éléphant ne semble pas se soucier de la présence du tigre et continue sa marche. C’est alors que le tigre décide d’agir et se relève soudain. Le tigre s’échappe alors dans les buissons, laissant la place à l’éléphant.

Dans le message, Dia Mirza a tagué Sanctuary Asia, un magazine de conservation de la nature et de la faune, et a déclaré qu’elle recherchait la personne qui a tourné les images. Elle a demandé aux utilisateurs des médias sociaux de la contacter au cas où ils auraient connaissance du vidéaste. Son tweet a reçu plus de 95 000 vues, plus de 4 000 likes et plusieurs réactions d’utilisateurs impressionnés par les animaux.

Un utilisateur de Twitter a affirmé que l’éléphant est comme le « gardien de la forêt ».

L’éléphant est comme le grand-père de la forêt/Gardien de la forêt Ou comme un faiseur de roi de la forêt Chanakya:Chandragupta=Elephant:Tiger Une créature si humble avec un cœur empathique— Monalisa Bose (@Bose95Mona) 28 mai 2021

Beaucoup ont été étonnés de la façon dont les deux animaux se comportaient dans la vidéo et ont dit que cela nous montrait qui est le patron de la jungle. Ils ont dit que le tigre s’est enfui en craignant pour sa vie.

Nous avons donc finalement vu un tigre à court de peur 😨😄— @subhashita (@subhashita2) 28 mai 2021

Parveen Kaswan, agent de l’Indian Forest Service (IFS), bien connu pour le partage de vidéos d’animaux, a également répondu au tweet de l’actrice. Il a dit que l’éléphant est vraiment le roi de la jungle et qu’aucun autre animal n’a de chance contre lui.

Comme je dis toujours « l’éléphant est le seigneur de la forêt ». Il est le vrai roi. Personne n’a de chance contre lui. — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 28 mai 2021

L’officier de l’IFS, Shailendra Singh, a également mentionné en quoi cette vidéo est un exemple de coexistence pacifique.

Donc, il y a en fait un ordre dans le soi-disant « anarchie » de la jungle ! Rien ne se passe ici sans raison, comme l’ont amplement démontré les deux animaux les plus puissants de la planète. — Shailendra Singh, IFS (@s_singh_ifs) 28 mai 2021

Le Wildlife Trust of India a soutenu que les humains avaient beaucoup à apprendre des animaux et de leurs règles.

Celui-ci est vraiment une vidéo majestueuse. N’est-ce pas ?

