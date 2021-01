«C’est le siècle de l’homme brun et de l’homme jaune, et Dieu sauve tout le monde», affirme Balram Halwai, le serviteur devenu entrepreneur dont nous suivons l’ascension dans Le Tigre blanc, vers la fin du conte.

Le nouveau venu Adarsh ​​Gourav joue dans l’histoire du pauvre gamin d’un village indien qui grimpe des «démunis» aux «nantis», adapté du roman de Aravind Adiga, lauréat du prix Booker en 2008.

Bien qu’il y ait eu des comparaisons inévitables avec le film le plus célèbre d’Inde de chiffons à la richesse réalisé ces dernières années, Danny BoyleSlumdog Millionaire, oscarisé, également sorti en 2008, ce n’est pas une histoire de Cendrillon.

Image:

Priyanka Chopra Jonas joue également dans le film



Balram est drôle, effronté et instantanément sympathique, mais ce ne sont pas ces qualités ou la simple chance qui l’aident à faire le saut rare dans les mouvements du pays. Il est également rusé et impitoyable mais, ayant vécu toute une vie d’injustice et de froideur de trahison, et si bien joué par Gourav, le spectateur peut sympathiser avec ses choix.

Le réalisateur Ramin Bahrani a-t-il trouvé une étoile à Gourav?

«Je dirais que le monde a trouvé une étoile en Adarsh», répond-il. « Il est juste phénoménal. »

Balram est « un personnage très complexe », a déclaré Bahrani à Sky News. «J’ai eu la chance de trouver un grand acteur principal dans Adarsh, qui a pu… il vous fait sourire parce qu’il est si charmant, mais il a aussi l’autre côté de lui.

Raconté en deux parties, le film commence au milieu, avec une voiture menaçante qui dérape rapidement avant de revenir sur les événements qui ont conduit à la situation. Une fois que nous y sommes arrivés, le film prend un ton différent, beaucoup plus sombre.

«D’une certaine manière, je le dois au brillant roman d’Aravind Adiga», dit Bahrani. «Le roman est très… si vous l’avez déjà lu, c’est une lecture très rapide, il vous échappe en quelque sorte lorsque vous le lisez.

« C’est tellement propulsif et drôle et satirique et obscurément bizarre, et c’est cassé en deux d’une certaine manière. La première mi-temps est un peu plus amusante et ludique tout en prenant des coups durs au monde.

« Mais ensuite, il y a un tournant majeur au milieu du roman et dans le film. Et de là à la fin, les choses deviennent un peu plus sombres et plus étranges. Et donc ça a toujours été imaginé de cette façon. »

Ami d’Adiga de l’université, Bahrani a vu Balram prendre vie avant même que le livre ne soit publié.

«J’ai lu le roman pendant environ quatre ans avant sa publication, sous une forme approximative, et j’ai immédiatement été attiré par Balram parce qu’il est tellement … ses perceptions sont si uniques, mordantes, drôles, et il voit le monde d’une certaine manière vous n’avez jamais lu ou vu auparavant.

«Et c’est en quelque sorte dû à Aravind, l’auteur, au temps qu’il a passé en tant que journaliste en Inde à cette époque, à parcourir le pays et à regarder son pays du point de vue de la classe inférieure – il est lui-même de la classe moyenne, Aravind – et donc Je pense qu’il a vu le pays d’une manière totalement différente et l’a traduit dans l’esprit étrange de Balram. «

Le film présente également des stars de renom Rajkummar Rao et Priyanka Chopra Jonas, sans doute la plus grande star indienne qui a fait le saut à Hollywood. Chopra Jonas est également productrice exécutive du film, disant à Sky News qu’elle a cherché à travailler dessus et qu’elle est déterminé à faire « affluer » davantage d’histoires sud-asiatiques dans la culture occidentale.

Priyanka Chopra Jonas explique pourquoi elle a chassé le tigre blanc



Mais c’est Gourav qui vole la vedette. Le joueur de 26 ans est-il prêt pour la célébrité?

«Je ne connais pas la partie célébrité, mais je suis vraiment ravi de travailler avec des gens qui ont une voix forte et des gens prêts à expérimenter et à dire quelque chose de différent de la norme standard», dit-il à Sky News. « Et, oui, je suis ravi de voir quel genre de portes s’ouvrira avec ça. »

Comme Bahrani, Gourav se dit immédiatement attiré par le personnage de Balram.

« C’est la complexité du personnage. On voit tellement à travers les yeux de Balram et juste une sorte d’éducation sans privilège qu’il a eue et tout ce voyage qu’il entreprend, de venir du côté des » démunis « à du côté des «nantis», où il devient un homme d’affaires riche et prospère.

« Je pense que tout ce voyage a été très fascinant et je pense que ce serait une énorme opportunité pour n’importe quel acteur. »

Bahrani et Gourav s’accordent sur ce qu’ils espèrent que les téléspectateurs retiendront du film.

«J’espère juste que les gens apprécieront vraiment le film car il est imprégné d’humour», déclare Gourav.

« Il y a beaucoup de sarcasme et en même temps c’est aussi très introspectif et cela vous fait vous poser des questions, ouvre des conversations avec des gens qui le regardent avec vous et agit comme un miroir pour la société. »

« Honnêtement, j’espère qu’ils vont juste dans une aventure amusante, folle, sauvage et sombre avec ce grand personnage, Balram Halwai », déclare Bahrani. «Et s’ils posaient quelques questions sur le monde dans lequel ils vivent, ce serait génial aussi.

Le tigre blanc est maintenant disponible sur Netflix