Rajkummar Rao, Priyanka Chopra et Adarsh ​​Gourav dans Le tigre blanc. | Tejinder Singh Khamkha / Netflix

Basé sur le roman à succès, c’est une critique ironique et acharnée de l’inégalité en Inde – et ailleurs.

Comparaisons entre Netflix Le tigre blanc et le film de Danny Boyle, lauréat d’un Oscar en 2008 Slumdog Millionaire allaient toujours être inévitable – un pauvre garçon en Inde fait du bien, devient riche – mais de peur que vous ne manquiez les similitudes, Le tigre blanc s’assure que vous ne pouvez pas. Parlant de la pauvreté dans laquelle il est né, notre narrateur Balram Halwai (Adarsh ​​Gourav) rejette ostensiblement l’histoire précédente pour nous, les téléspectateurs du film. «Ne pensez pas une seconde qu’il y a un jeu télévisé d’un million de roupies que vous pouvez gagner pour sortir», dit-il. Plus tard, il explique plus loin: «Pour les pauvres, il n’y a que deux façons d’atteindre le sommet: le crime ou la politique.»

Mais ensuite, il pose la question primordiale et innocente: « Est-ce que c’est ainsi dans votre pays aussi? »

Adapté du roman d’Aravind Adiga, lauréat du Booker Prize en 2008, Le tigre blanc est une plongée drôle et féroce dans le système des castes de l’Inde et, plus largement, dans les mécanismes culturels qui maintiennent les pauvres à leur place. Les inégalités et les conflits de classe sont des thèmes qui ont toujours fait écho dans le cinéma mondial. Mais il y a eu un crescendo ces dernières années, à travers le monde depuis le Sénégal (Atlantique) en Espagne (La plateforme), Brésil (Bacurau) vers la Corée (Parasite), Le Royaume-Uni (Désolé de vous avoir manqué) aux États Unis (Désolé de vous déranger).

Comme ces films, Le tigre blanc adopte une double approche pour explorer les inégalités: elle puise dans les systèmes plus larges et bien établis en Inde qui rendent extrêmement difficile les déplacements entre les classes sociales. Et il le fait en se concentrant sur la vie d’un homme, les personnes qu’il rencontre et ses réalisations sur ce qu’il faut pour franchir la barrière. Comme il le dit: crime ou politique.

Balram (Adarsh ​​Gourav) est un enfant intelligent né dans une famille très pauvre de l’une des castes inférieures de l’Inde. Un enseignant lui dit un jour qu’il est le «tigre blanc» – selon la tradition, il n’y a qu’un seul tigre blanc né dans chaque génération, donc cela signifie que Balram est spécial, unique et destiné à de grandes choses.

Mais cela semble improbable. Balram ne va nulle part. Il nous dit qu’en réalité, il n’y a que deux castes en Inde – les gens qui ont des choses et les gens qui n’en ont pas. Il ne le fait pas. Dans sa famille, vous êtes né, vous vivez et vous mourez en tant que membre de la classe des serviteurs. Vous avez peu d’accès à l’éducation et aux opportunités. Et vous êtes susceptible de croire que c’est tout ce que vous pouvez être.

Un jour, Balram (maintenant un jeune homme) aperçoit le fils d’une famille riche en train de sortir de sa voiture de luxe et se rend compte soudain que tout ce qu’il veut dans la vie est de travailler pour ce monsieur élégant, beau et confiant. Il s’agit d’Ashok (Rajkummar Rav), dont la famille éloigne le fisc du gouvernement en remboursant les fonctionnaires. Ashok a vécu aux États-Unis, mais il est retourné en Inde pour rejoindre l’entreprise familiale, emmenant sa femme Pinky (Priyanka Chopra Jonas) avec lui.



Singh Tejinder / Netflix Adarsh ​​Gourav et Priyanka Chopra dans Le tigre blanc.



Balram demande assez d’argent à sa grand-mère pour prendre des cours de conduite, puis parvient à se frayer un chemin vers un emploi en tant que deuxième conducteur de la famille, principalement avec Ashok et Pinky. Ashok, qui a grandi en Inde, a l’habitude de traiter Balram avec une sorte de licenciement bienveillant, comme un serviteur consommable. Ashok n’est ni abusif ni cruel; il ne pense tout simplement pas à Balram à moins qu’il en ait besoin.

Pinky, en revanche, est gentil avec Balram. Elle a déménagé aux États-Unis à l’âge de 12 ans et a grandi dans le Queens, où ses parents tiennent un dépanneur. Elle essaie de dire à Balram de rêver plus grand que d’être un serviteur. Et Balram, qui a toujours rêvé tranquillement de quelque chose de plus grand, ressent un bras de fer en lui-même. Il commence à espérer que sa relation avec Ashok pourrait le conduire vers quelque chose de mieux.

Puis quelque chose de terrible se produit et Balram découvre que, pour la famille, il est toujours consommable. S’il veut s’élever au-dessus de sa position sociale, il devra le faire par d’autres moyens.

Et ces moyens ne seront pas « un jeu télévisé d’un million de roupies que vous pouvez gagner pour sortir. » Le tigre blanc veut contrer des histoires comme Slumdog Millionaire, dans lequel un enfant pauvre a beaucoup de chance. Ce genre de récits, ce film montre clairement, représente un fantasme attrayant pour les Américains blancs, pas la réalité. Ce sont des contes hollywoodiens qui ne demandent jamais à leur public de penser en dehors des limites des perspectives de leurs personnages principaux. Ils les laissent rentrer chez eux en se sentant bien.

Pas ça Le tigre blanc n’est pas un plaisir à regarder; le film est souvent sombre et drôle, et ses stars apportent une énergie dynamique à la première moitié de l’histoire. Cela peut parfois sembler un peu sans but, mais les fils convergent tous à la fin. Il s’adresse à un public occidental, ce qui signifie qu’il élude ce qu’un film plus ancré dans la culture qu’il critique pourrait faire – mais c’est néanmoins une solide introduction. Et le passage tonal du film d’une histoire joyeuse de garçon fait du bien à quelque chose de plus sombre est d’autant plus choquant.

C’est intentionnel. Le tigre blanc a été écrit et réalisé par Ramin Bahrani, un réalisateur américain dont les parents ont immigré d’Iran en Caroline du Nord avant sa naissance. Bahrani a commencé sa carrière avec des gobsmackers à micro-budget comme Chariot poussoir homme (2005) et Chop Shop (2007). Bien que fictif, ce premier travail emprunté à la forme de vérité de la documentation pour raconter les histoires de personnes que la plupart des New-Yorkais passent simplement devant: un vendeur de voiturettes de rue, deux enfants vivant dans la pauvreté à la périphérie du Queens. Bahrani est passé à un travail plus conventionnel depuis lors, mais il s’est toujours concentré sur les gens en marge de la société. Au revoir Solo (2008) parle d’un chauffeur de taxi sénégalais en Caroline du Nord qui se lie d’amitié avec un homme âgé suicidaire. À tout prix (2012) et le stellaire 99 maisons (2014) se concentrent tous deux sur les Américains blancs qui luttent pour échapper aux cycles de ralentissement économique générationnel, mais sont contrecarrés par un Monsanto à peine voilé d’une part et la crise des prêts hypothécaires à risque de l’autre.



Tejinder Singh Khamkha / Netflix Adarsh ​​Gourav dans Le tigre blanc.

Alors Le tigre blanc s’intègre parfaitement dans le corpus de travail de Bahrani. C’est aussi un film profondément confiant; le film n’examine pas seulement ce qui retient les gens, il n’esthétise pas la pauvreté et ne la transforme pas en quelque chose de noble – une impulsion qui peut affliger les cinéastes américains mais que Bahrani évite systématiquement et habilement.

Au lieu, Le tigre blanc se sent comme une fable, une qui illustre comment piéger les gens dans la pauvreté pour qu’il y ait toujours quelqu’un pour répondre aux enchères des plus riches est autant une fonction de la psychologie et de la culture que des opportunités économiques. Si vous pouvez convaincre quelqu’un qu’il ne peut être qu’un pauvre serviteur, explique Balram, c’est probablement tout ce à quoi il aspirera. Et si avoir des serviteurs et des maîtres est tout ce que vous pouvez imaginer, pourquoi quelqu’un voudrait-il secouer le bateau?

Le tigre blanc est en streaming sur Netflix.