Le TIFF met en avant des films sur l’image corporelle et le vieillissement. Alors pourquoi y a-t-il si peu de rôles pour les femmes de plus de 40 ans ?

Le traitement que la société réserve aux femmes lorsqu’elles vieillissent est devenu un thème majeur du Festival international du film de Toronto (TIFF) de cette année, avec notamment un film d’horreur sur un traitement de beauté anti-âge et une comédie noire sur une nouvelle mère qui se transforme en chien sauvage.

Mais même si ces films relancent les conversations séculaires sur les femmes à Hollywood, les chiffres montrent que les femmes de plus de 40 ans sont toujours laissées pour compte dans les films à gros budget qui marchent bien au box-office.

Amy Adams, qui joue dans Garce de nuitdit qu’elle est heureuse que ces conversations aient lieu au TIFF.

« J’ai l’impression que nous avons progressé dans ce sens et j’espère que cette dynamique se poursuivra », a-t-elle confié à Eli Glasner de la CBC. « Je suis reconnaissante que ma fille puisse être ici et entendre ces histoires de femmes. C’est vraiment important pour moi. »

Garce de nuit est une comédie d’horreur sur une artiste qui interrompt sa carrière pour devenir mère au foyer et dont la vie prend une tournure surréaliste lorsqu’elle commence à se transformer en chien.

Jamie Lee Curtis, qui joue aux côtés de Pamela Anderson dans La dernière danseuseun film sur une artiste qui doit planifier son avenir après la fin brutale de son spectacle de 30 ans, est également heureux de voir des films mettre les problèmes des femmes au premier plan.

« Je suis heureux que nous en parlions comme d’une confusion culturelle — que ce complexe industriel cosméceutique, qui nous nourrit tous les jours à travers la publicité selon laquelle nous ne sommes pas suffisants, soit exploré dans toutes ces différentes formes d’art », a déclaré Curtis à CBC.

Jamie Lee Curtis défile sur le tapis rouge pour The Last Showgirl au TIFF le 6 septembre. (Evan Mitsui/CBC)

Les films reflètent une population mal desservie : Demi Moore

Dans La substanceDemi Moore incarne l’animatrice d’une émission d’aérobic qui est renvoyée le jour de ses 50 ans, avant qu’un laboratoire ne lui propose une substance qui promet de la transformer en une version plus jeune d’elle-même.

Coquilleun autre film avec une intrigue similaire par coïncidence, est une comédie noire sur une actrice interprétée par Elisabeth Moss qui perd des rôles à cause de son âge – jusqu’à ce qu’elle entreprenne un traitement de revitalisation de jeunesse douteux auprès d’une PDG de produits de beauté interprétée par Kate Hudson.

REGARDER | Un thème est apparu parmi les films présentés au TIFF cette année : Le TIFF 2024 met en lumière le vieillissement des femmes et l’image corporelle Plusieurs films présentés au Festival international du film de Toronto cette année explorent les thèmes du corps des femmes et du vieillissement, notamment The Last Showgirl, Nightbitch et The Substance. Amy Adams, la star de Nightbitch, se dit heureuse que ces conversations aient lieu et espère que « l’élan se poursuivra ».

« J’ai l’impression qu’il y a eu une prise de conscience quant à un public qui mérite d’être servi », a déclaré Moore à l’Associated Press. « Je pense que l’on commence à voir beaucoup plus d’articles qui reflètent ce public, et c’est bien. »

Moore, 61 ans, dit La substance plaira aux amateurs d’horreur mais s’adressera également à tous ceux qui s’intéressent à une manière unique d’aborder les sujets du vieillissement et de la recherche de la perfection.

« Il s’agit vraiment de s’accepter tel que l’on est », a-t-elle déclaré.

Demi Moore et Margaret Qualley sont les vedettes de The Substance, un film d’horreur sur un traitement de beauté anti-âge. (TIFF)

Les films mettent en évidence le manque de progrès de l’industrie

La critique de cinéma basée à Toronto, Rachel Ho, dit qu’elle a trouvé La substance et ses représentations de la façon dont le corps change avec l’âge sont particulièrement percutantes.

Elle note que ces discussions semblent particulièrement d’actualité à une époque où une génération d’acteurs qui « étaient en quelque sorte des personnes à la mode » dans les années 80 et 90 endossent des rôles qui portent un regard différent sur leur beauté et leur vieillissement.

« Si l’on pense à tous les filtres utilisés, à la chirurgie esthétique, à l’intelligence artificielle, à toutes ces discussions, il est logique que ce soit une priorité », a-t-elle déclaré. « Pas seulement le vieillissement, mais aussi la perte de beauté, je suppose, à mesure que nous vieillissons. »

Bien que Ho affirme qu’il est important de faire des films qui incitent les gens à parler des femmes et du vieillissement, elle affirme que ces conversations n’ont pas semblé faire bouger les choses au cours des deux dernières décennies, et le fait que ces films soient toujours d’actualité met en évidence ce manque de progrès.

« Peu importe à quel point nous devenons plus progressistes ou plus conscients de ce modèle en tant que société, il semble que cela continue de se produire », a déclaré Ho.

« Nous constatons encore que lorsque les hommes vieillissent, ils se retrouvent toujours en couple avec de nouvelles jeunes filles de 20 ans et plus, et nous sommes alors censés croire qu’ils forment un couple d’une manière ou d’une autre. »

Les rôles des femmes chutent fortement après 40 ans, selon une étude

Un étude annuelle Une étude menée par Martha Lauzen de l’université d’État de San Diego a révélé que le pourcentage de films avec des protagonistes féminins est passé de 33 % à 28 % entre 2022 et 2023. Parallèlement, le pourcentage de personnages féminins a chuté de façon spectaculaire à l’approche de la quarantaine, avec un tiers des personnages féminins dans la trentaine et seulement 15 % dans la quarantaine. Les personnages masculins, en comparaison, sont restés stables à 28 % dans les deux groupes d’âge.

L’étude a surveillé les représentations des filles et des femmes dans les 100 films nationaux les plus rentables depuis 2002 et a systématiquement constaté au fil des ans que les personnages féminins sont beaucoup plus jeunes que les personnages masculins.

Une étude de 2015 utilisant les données de la base de données Internet Movie Database sur les films américains de 1920 à 2011 a révélé ce modèle est resté stable Pendant des décennies, les femmes n’ont obtenu que 20 % des rôles principaux après 40 ans.

Melissa Silverstein, fondatrice du blog Women and Hollywood et défenseure de la diversité des genres et de l’inclusion dans le cinéma, dit qu’il est formidable de voir des films comme La dernière danseuse, Garce de nuit et La substance qui sont en fait réalisés par des femmes, et elle a notamment apprécié Garce de nuit pour « normaliser » la maternité et pour orienter les conversations sur le personnage principal qui doit compromettre son travail.

Amy Adams apparaît dans une scène de Nightbitch, une comédie noire qui explore la vie changeante d’une femme après la maternité. (TIFF)

« Ce qui est formidable, c’est que les femmes mettent en avant ce genre de questions, alors qu’auparavant, c’étaient surtout les hommes qui s’en occupaient », a-t-elle déclaré. « Je suis vraiment contente que les femmes puissent désormais raconter leurs histoires. »

Si elle trouve encourageante cette série de films présentés au TIFF, Silverstein estime qu’Hollywood a besoin de plus de femmes qui racontent des histoires et de personnes qui les financent. Elle souligne également qu’il y a un besoin particulier de plus d’histoires sur les femmes de couleur, car les films sur ce thème présentés au TIFF cette année mettent principalement en scène des femmes blanches.

Silverstein estime qu’il est temps pour Hollywood d’arrêter de traiter les histoires centrées sur les femmes comme des histoires de niche.

« Nous ne sommes pas des artistes à part, nous n’avons pas besoin d’être dans un coin spécialisé. Nous représentons la moitié de la population », a-t-elle déclaré. « Il semble que nous ayons encore du mal à intégrer les contenus destinés aux femmes dans le courant dominant. »