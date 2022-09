Le TIFF démarre avec les organisateurs promettant un retour au glamour hollywoodien des années passées

Le Festival international du film de Toronto déroule les tapis rouges pour ce que les organisateurs promettent d’être un retour à la forme après deux ans d’événements perturbés par la pandémie.

Avec 200 longs métrages et 50 courts métrages au programme, le PDG du TIFF, Cameron Bailey, a déclaré que le festival servira de rappel de ce que les cinéphiles locaux avaient autrefois et de ce qu’ils peuvent avoir à nouveau.

“Nous avons été volés pendant longtemps”, a-t-il déclaré. « Donc, ça va être une célébration du retour ensemble. Ce sera une célébration du retour à Toronto des plus grands cinéastes du monde entier. »

Bailey aidera à lancer les festivités jeudi soir au Slaight Music Stage sur King Street West – également connu sous le nom de rue du festival – où Buffy Sainte-Marie doit se produire.

Le film de la soirée d’ouverture est “The Swimmers” de Netflix, basé sur l’histoire vraie de la fuite de deux sœurs de la Syrie déchirée par la guerre, réalisé par Sally El Hosaini.

Le réalisateur gallo-égyptien a été sélectionné pour le TIFF Emerging Talent Award, l’un des prix pré-annoncés remis lors du festival.

Brendan Fraser, l’acteur principal canado-américain de « The Whale » de Darren Aronofsky, et l’ensemble de la distribution de « My Policeman », qui comprend la pop star Harry Styles, reçoivent également des Tribute Awards. Les deux films sont projetés au festival.

D’autres célébrités prévues cette année sont Oprah Winfrey – qui a produit “Sidney”, le documentaire sur Sidney Poitier – et Taylor Swift, qui présente une projection de son court métrage “All Too Well”.

Bailey a déclaré que l’opportunité de repérer des stars sera l’un des moyens par lesquels le festival de cette année reviendra à la normale.

“Nous nous attendons à ce que presque toutes les personnes impliquées dans les films que nous avons invités ici au festival soient ici pour lancer leurs films”, a-t-il déclaré.

“Je m’attends à ce que les gens aient l’air incroyables et que le public soit tout simplement ravi lorsqu’il se trouve dans la même pièce que certains de ses acteurs et réalisateurs préférés.”

Daniel Craig sera rejoint par ses co-stars dans “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, dont Kate Hudson et Janelle Monáe.

Al Yankovic, le musicien parodique, et Daniel Radcliffe, l’acteur qui le représente dans “Weird: The Al Yankovic Story”, sont tous les deux sur le pont, tout comme Jennifer Lawrence, qui joue un soldat renvoyé chez lui de la guerre d’Afghanistan dans “Causeway”.

Pendant ce temps, le légendaire réalisateur Steven Spielberg devrait faire ses débuts au TIFF cette année avec la première de “The Fabelmans”, un film semi-autobiographique sur un adolescent qui découvre un secret de famille bouleversant au moment même où il découvre le pouvoir du cinéma.

Le programme étoilé marque un changement par rapport au festival de l’année dernière, qui présentait environ la moitié moins de films et fonctionnait avec un modèle hybride.

Les foules n’étaient pas autorisées à se rassembler autour des tapis rouges, des projections ont eu lieu à l’extérieur et dans des ciné-parcs, et de nombreux films étaient disponibles en streaming en ligne à travers le Canada.

Cette année, les salles de cinéma sont de retour à pleine capacité et seulement quelques dizaines de films sont disponibles virtuellement.

Le TIFF a déclaré qu’il s’attend à ce que la fréquentation revienne aux niveaux d’avant la pandémie, avec environ 1 400 membres des médias et 3 500 participants de l’industrie inscrits à l’événement qui se déroule jusqu’au 18 septembre.

Mais ceux qui ne peuvent pas assister en personne pourront suivre certaines des festivités en ligne, a déclaré Shay Thiyagarajah, responsable des partenariats chez Twitter Canada.

Les tapis rouges du Roy Thomson Hall seront diffusés en direct sur la plateforme, tout comme la série « En conversation avec… » et les panels de l’industrie.

« Notre rôle consiste à susciter la conversation sur le festival, permettant aux Canadiens de s’engager au-delà de ce qu’ils voient sur Festival Street », a-t-elle déclaré.