Le TIFF 2022 est soutenu par de jeunes talents. Voici quelques-unes des stars qui mènent la charge

Au Festival international du film de Toronto de cette année, les organisateurs vantent un nombre accru de films par rapport aux éditions hybrides réduites des deux années précédentes.

Mais avec plus de films, il y a plus de talents émergents. Bon nombre des productions les plus importantes et les plus impressionnantes du TIFF 2022 mettent en vedette de tout nouveaux talents.

CBC News a compilé une liste de certains des jeunes acteurs à la tête d’une liste de nouveaux titres.

Gabriel LaBelle, La Fabelmans

Gabriel LaBelle, en bas au centre, sur l’affiche des Fabelmans. LaBelle, 19 ans, joue une version quelque peu fictive et plus jeune du réalisateur et co-scénariste Steven Spielberg. (TIFF)

Gabriel LaBelle, canado-américain de 19 ans, est à la tête de l’un des titres les plus attendus et les plus attendus de ce festival. Dans Les FabelmanLaBelle joue une version quelque peu fictive et plus jeune du réalisateur et co-scénariste Steven Spielberg, alors qu’il tombe amoureux de l’art du cinéma.

LaBelle, qui partage la vedette avec Seth Rogan, a joué dans quelques autres productions bien que son rôle dans Fabelmans sera son premier rôle principal dans un film de studio. Son premier rôle crédité était dans CTV’s Motif en 2013 — une série développée par son père, l’acteur et producteur Rob LaBelle.

Keris Hope Hill, Rose

Keris Hope Hill, à gauche, travaille dans les coulisses de Rosie avec la réalisatrice Gail Maurice. (GAT Productions)

À seulement sept ans, dont six pendant le tournage, Keris Hope Hill est l’une des plus jeunes actrices à diriger un film au festival de cette année. La fille Kanien’kehá:ka des Six Nations de la rivière Grand dans le sud de l’Ontario joue le rôle principal dans Roseun film choral touchant à la famille, à l’enfance, à la rafle des années 60 et à l’identité autochtone.

N’ayant jamais joué auparavant, Hill a largement appris sur le plateau après avoir été découvert lors d’une recherche de talents à l’échelle de la province par l’écrivain et réalisatrice Gail Maurice. Elle travaille actuellement sur une autre production, celle de Jennifer Podemski Petit oiseauqui suit de la même manière une femme autochtone à la recherche de sa famille biologique après avoir été expulsée lors de la rafle des années soixante.

Dohyun Noel Hwang et Ethan Hwang, Garçon de riz Dort

Dohyun Noel Hwang, à l’extrême gauche, et Ethan Hwang, à l’extrême droite, représentent le même personnage à des âges différents dans Riceboy Sleeps d’Anthony Shim. (TIFF)

Comme Les Fabelman, Riceboy dort présente son enfant protagoniste à différentes étapes de sa vie. Et dans le film réalisé par Anthony Shim, ce rôle est partagé entre deux acteurs canadiens : Ethan Hwang, 17 ans, et Dohyun Noel Hwang, huit ans (sans relation).

Les deux partagent le rôle de Dong-hyun, un garçon sud-coréen amené au Canada par sa mère après la mort de son père. Ethan a joué dans quelques projets avant cela – apparaissant notamment en tant que “jeune Ben” dans Netflix L’Académie des Parapluies. Pour Dohyun, originaire de New Westminster, en Colombie-Britannique, il s’agit de son premier rôle.

Isaïe Lehtinen, je Comme les films

Isaiah Lehtinen joue le rôle de Lawrence dans I Like Movies, le premier long métrage de Chandler Levack de Toronto. (TIFF)

Né et élevé à Nanaimo, en Colombie-Britannique, et ayant passé beaucoup de temps à Vancouver, Isaiah Lehtinen a dû rafraîchir ses onatrio-ismes pour son rôle dans J’aime les films. Le film, du premier long métrage Chandler Levack, suit un cinéphile et commis à la location de vidéos qui grandit à Burlington, en Ontario, au début des années 2000.

À 24 ans, il n’avait qu’une petite expérience à cette époque. Il a déjà eu l’expérience d’agir auparavant, cependant, avec des rôles dans Le bon docteurles frères Russo Classe mortelle et – comme LaBelle – il a été nommé une étoile montante du TIFF au festival de cette année. En dehors du jeu d’acteur, Lehtinen est un rappeur qui se produit sous le nom d’Hermit.

Zion Matheson, Matteus Lunot et Harlow Joy, Mou, tendre

De gauche à droite, Zion Matheson, Matteus Lunot et Harlow Joy. Les trois adolescents font tous leurs débuts au cinéma dans Soft. (Kirk Lisaj)

Bien que légèrement sous le radar, Mou, tendre (précédemment annoncé comme Chatte) annonce l’arrivée de trois jeunes talents dans le cinéma canadien : Harlow Joy et Zion Matheson, tous deux âgés de 13 ans, et Matteus Lunot, 14 ans.

Mou, tendre détaille les expériences uniques de grandir en tant qu’enfant queer au Canada, mais sans mettre l’accent sur la découverte de soi : les enfants de Mou, tendre connaissent tous leur identité.

Les trois stars ont été découvertes après un an et demi de recherche par le réalisateur et écrivain Joseph Amenta, qui a auditionné 300 acteurs. Lunot de White Rock, en Colombie-Britannique, dont le père apparaît comme acteur de fond dans le film, est déjà apparu dans un téléfilm Hallmark en 2021, bien qu’il s’agisse de son premier long métrage. Joy, fan de mode et de basketball de Toronto, est apparue dans plusieurs courts métrages. Matheson, une fille trans également de Toronto, est déjà apparue dans un clip du DJ néerlandais Bakermat et de la chanteuse canadienne Kiesza – et dit qu’elle passe maintenant son temps à apprendre la musique et à “attendre [her] premier Oscar.”

Rivière Price-Maenpaa, Nord de normale

River Price-Maenpaa, à gauche, et Sarah Gadon jouent dans North of Normal de Carly Stone. Le film est une adaptation des mémoires de 2014 de Cea Sunrise Person. (TIFF)

À seulement huit heures, River Price-Maenpaa de Windsor, en Ontario, mène Au nord de la normale aux côtés de l’actrice Sarah Gadon, une adaptation des mémoires de l’auteure canadienne Cea Sunrise Person. Le succès de Price-Maenpaa dans l’industrie cinématographique à un si jeune âge n’est peut-être pas surprenant. Sa mère et son père sont acteurs, alors qu’elle a déjà joué dans Contes de la boucle et Les indices de Blue.

Le film, réalisé par Carly Stone, suit Person, jouée enfant par Price-Maenpaa, alors qu’elle recherche la stabilité et la sécurité – quelque chose que sa mère ne peut pas fournir.

Sara Montpetit, Faucon Lac

Sara Montpetit, à droite, apparaît dans Falcon Lake. L’actrice de 21 ans est de retour au festival pour la deuxième fois. (TIFF)

La Québécoise Sara Montpetit, 21 ans, a eu son premier rôle et ses débuts au TIFF il y a seulement un an, avec le rôle principal dans Marie Chapdelaine — une adaptation du roman du même nom.

Maintenant, elle est de retour avec Lac du faucon, long métrage contemplatif de la scénariste/réalisatrice Charlotte Le Bon. Il suit des adolescents qui arrivent à maturité et se terrorisent légèrement les uns les autres dans le Québec rural et est adapté du roman graphique Une soeur, Falcon Lake par Bastien Vives.

Alors que Montpetit s’affirme comme comédienne, dans d’autres milieux elle était déjà bien connue. Étudiante à l’école secondaire Robert-Gravel de Montréal, elle a cofondé un collectif étudiant pour l’action contre les changements climatiques et lancé les marches Fridays for Future, inspirées de celles de la militante climatique suédoise Greta Thunberg.

Enzo Desmeules Saint Hilaire, Coyote

Enzo Desmeules Saint-Hilaire apparaît dans une image de Coyote, le nouveau film de Katherine Jerkovic. (TIFF)

Enzo Desmeules Saint-Hilaire, huit ans, est également de Montréal. Le petit-fils de le regretté documentariste Alain Saint-Hilaireil joue dans Coyote dans le rôle de Zachary, le parent éloigné d’un homme malchanceux qui est obligé de prendre soin de lui. De la réalisatrice et scénariste Katherine Jerkovic — dont le film Les routes en février a remporté le prix du meilleur premier long métrage canadien du TIFF en 2018 – le film est décrit comme “l’histoire touchante d’une famille essayant de se reconstruire”. Malgré le sujet émouvant, Saint-Hilaire dit que pour son prochain rôle, il aimerait jouer dans une comédie.