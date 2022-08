Le ticket à 9 euros de l’Allemagne a créé un “élan” pour les transports publics bon marché

(CNN) — En marchant du centre-ville de Brühl à la gare, je suis passé devant un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le palais d’Augustusburg du XVIIIe siècle, l’un des premiers exemples allemands d’architecture rococo, attire des visiteurs du monde entier. Brühl lui-même, à 11 miles au sud de Cologne, a une jolie rue principale piétonne, des hectares de parc et le musée Max Ernst – l’artiste est né ici.

Je n’ai jamais voulu aller à Brühl. Je n’avais même pas l’intention de faire du tourisme en Allemagne. J’avais un vol de nuit avec correspondance via Düsseldorf et j’avais prévu de faire du travail à mon hôtel, puis de me promener dans la ville.

Mais ensuite, sur les conseils d’un membre du personnel de l’aéroport de Düsseldorf, j’ai changé d’avis. J’étais sur le point d’acheter un billet de train pour la ville – 3 euros – lorsqu’il m’a suggéré de prendre l’option 9 euros (environ 9 $). “Tu pourrais aller quelque part,” dit-il.

L’écrivain est allé sur un coup de tête au château d’Augustusburg à Brühl. Rick Neves/Adobe Stock

Alors je l’ai acheté, j’ai déposé mes affaires à mon hôtel et je suis retourné directement à la gare. Le plan était d’aller à Cologne, juste pour voir sa cathédrale — parce que pourquoi pas, quand c’est gratuit ? Mais ensuite, je me suis souvenu qu’il y a presque 100 ans, ma famille avait vécu à proximité, à Brühl. Donc, après une demi-heure de train, au lieu de sortir de la gare de Cologne, j’ai changé de quai et je suis monté sur un autre. Environ 15 minutes plus tard, j’étais à Brühl. C’était un voyage complètement spontané qui m’a permis de voir l’ancienne maison de ma famille.

Un voyage de Düsseldorf à Brühl aurait coûté 9 euros aller simple – pour ce prix, j’ai eu un aller-retour et deux trajets aéroportuaires, au lieu du “vrai” total de 24 euros. Mais il ne s’agissait pas seulement d’économiser 15 euros – pour moi, le billet à 9 euros m’a donné une idée de ce que l’Allemagne avait à offrir. Même en moins d’une journée. J’ai maintenant hâte d’y retourner. Un palais rococo ne suffit pas.

Je ne suis pas le seul. La décision de l’Allemagne cet été d’offrir des voyages régionaux illimités pour 9 euros par mois – qui prend fin dans une semaine à partir d’aujourd’hui, le 31 août – a été un succès retentissant.

Près de 60 millions de billets avaient été vendus début août, selon VDV, l’Association des transporteurs allemands – en d’autres termes, couvrant juin et juillet.

Cela comprend 10 millions d’abonnés par mois, qui ont reçu automatiquement le billet, 21 millions de billets pour juin et 17 millions pour juillet.

Le blogueur de voyage britannique Alexei Gaynanov avait déjà prévu un voyage de 11 jours en Allemagne lorsque le billet à 9 euros a été annoncé. Il avait acheté une carte Interrail, permettant des voyages en train illimités – mais dit que le billet à 9 euros “nous a ouvert le reste du réseau – le métro, les trams et les bus.

“Cela nous a permis de nous déplacer très facilement et d’éviter le stress de savoir quel billet prendre. Cela nous a permis d’économiser beaucoup d’argent même au cours des 11 jours que nous avons passés dans le pays”, dit-il.

Meilleure qualité de l’air

La qualité de l’air en Allemagne s’est améliorée de 6% alors que le billet à 9 euros était en vente. Christoph Soeder/dpa/photo alliance/Getty Images

Et cela n’a pas seulement abouti à des clients satisfaits. Une étude sur la qualité de l’air au cours de l’été pour le Centre d’analyse de la politique économique de l’Université de Potsdam a montré une “baisse substantielle de l’indice de qualité de l’air de plus de 6%”.

L’auteur Niklas Gohl a déclaré à CNN que l’effet était “le plus prononcé dans les agglomérations urbaines et les zones dotées d’un solide réseau de transports en commun”. Et il a dit que c’était de bon augure pour l’avenir.

“Notre document montre qu’une subvention aux transports publics telle que le billet à 9 euros, du moins à court terme, a le potentiel de promouvoir des moyens de transport plus durables et de réduire la pollution de l’air.”

Le projet se termine à la fin du mois, mais il a déclenché une évolution vers des transports publics plus abordables et plus verts. De septembre jusqu’à la fin de l’année, une grande partie des voyages en train régionaux en Espagne seront entièrement gratuits.

Et l’Allemagne elle-même – après avoir vu ses prévisions de 30 millions de billets vendus par mois – réfléchit maintenant à un billet de 69 euros par mois.

Prendre de l’élan

Le billet était fortement subventionné, mais un autre billet de voyage illimité, plus cher, est une option. Arne Dedert/dpa/photo alliance/Getty Images

Cela équivaudrait à 824 euros par an, soit moins que le Klimatiket annuel de 1 095 euros en Autriche, qui autorise les transports publics pendant un an.

Oliver Wolff, PDG de VDV, affirme que “l’élan” du billet à 9 euros a “créé une situation sur laquelle nous ne pouvons plus revenir en arrière”.

Il a écrit dans un communiqué que le prix de 9 euros n’était abordable que pendant trois mois et a suggéré qu’un nouveau billet mensuel soit introduit pour 69 euros.

“L’étude de marché commandée par le gouvernement (…) et d’autres conclusions brossent un tableau clair des possibilités et des limites d’un ticket climatique pour les transports publics à l’échelle nationale comme solution de connexion”, a-t-il déclaré.

“Nous proposons un ÖPNV-Klimaticket (ticket climatique pour les transports publics) à l’échelle nationale pour 69 euros par mois comme droit de voyager en deuxième classe aller simple.”

Un porte-parole du ministère allemand du numérique et des transports a déclaré à CNN que le ticket était une “mesure de secours” pour faire face à la hausse des prix de l’énergie et du carburant. “La coalition doit décider dans quelle mesure ces mesures d’aide doivent maintenant être poursuivies. La question du financement sera cruciale”, ont-ils déclaré.

Ils ajoutent que Volker Wissing, ministre fédéral du numérique et des transports, a mis en place un groupe de travail lors de sa prise de fonction en décembre 2021 “pour travailler ensemble à un pacte d’élargissement et de modernisation qui sera discuté par la conférence des ministres des transports à l’automne”.

“Cela nous donne l’opportunité de rendre les transports publics beaucoup plus pratiques et attractifs pour tous les citoyens”, ont-ils déclaré.

Niklas Gohl, auteur de l’article sur la pollution de l’air, affirme qu’à long terme, l’ampleur de la subvention devrait être calculée.

Des trains bondés, mais moins de touristes

Les trains étaient souvent bondés alors que les gens se précipitaient pour profiter d’un transport presque gratuit. Henning Kaiser/dpa/photo alliance/Getty Images

Le billet à 9 euros n’a pas toujours été amusant. Les voyageurs se sont plaints des trains bondés aux heures de pointe, et Gaynanov l’a souvent vu. “Le réseau de transport n’a pas été en mesure de faire face à la demande dans ce qui est déjà une période estivale chargée”, dit-il.

“Chaque train que nous avons pris était occupé, mais les destinations populaires pour les excursions d’une journée avaient des trains presque complets, sans sièges disponibles.

“Nous ne pouvions littéralement pas monter à bord d’un train – c’était un train où les quatre premiers wagons allaient à un endroit et les quatre derniers à un autre. Nous avons dû monter dans un wagon qui n’était pas plein et changer notre destination en conséquence. “

“De nombreux services sur le réseau DB fonctionnaient avec des retards en raison d’un manque de personnel. La solution pour moi serait d’avoir quelque chose de similaire, mais peut-être en dehors des mois d’été chargés.”

Même moi, j’ai eu un avant-goût, le jour où je l’ai utilisé. En me connectant via Cologne à mon retour de Brühl à l’heure de pointe, il y avait deux gardes de sécurité en haut des escaliers menant à la plate-forme pour indiquer aux gens où se tenir. Le train était tellement bondé que certains passagers, incapables de se tenir debout, étaient assis en première classe.

Reste à savoir si ces voyageurs supplémentaires étaient des locaux, des touristes nationaux ou des visiteurs internationaux attirés par les transports en commun bon marché en un été où règne le chaos aérien et où les prix de location de voitures sont exorbitants.

Les chiffres publiés en août par l’Office fédéral allemand des statistiques, Destatis, ont montré que les nuitées en Allemagne avaient augmenté de 60 % en juin 2022 par rapport à l’année précédente. Cependant, ce chiffre inclut les touristes nationaux – une analyse des visiteurs étrangers ne sera disponible qu’en décembre – et les sites de réservation pour étrangers racontent une histoire légèrement différente. Les voyages en Allemagne sur Lastminute.com et le spécialiste allemand Enchanting Travels ont diminué de 25 % cet été par rapport à 2019.

“Bien qu’il y ait encore une gueule de bois de Covid-19, la demande se développe certainement”, a déclaré Parik Laxminarayan, PDG d’Enchanting Travels et de l’USTO, qui prédit que 2023 verra des chiffres “égaux ou supérieurs” à 2019.

“Bien que des mesures telles que le billet à 9 euros aient sans aucun doute entraîné une augmentation des voyages intérieurs en Allemagne, cela n’a pas eu d’effet sur notre activité. Un billet à bas prix pour les transports en commun peut être formidable pour les habitants, mais ce n’est pas le cas. t un argument de vente pour un client américain qui achète un voyage sur mesure en Europe », a-t-il déclaré.

D’où que viennent ces visiteurs supplémentaires, Wolff dit que l’augmentation du prix à 69 euros est le nombre d’or – assez abordable pour persuader les conducteurs de sortir de leur voiture, mais pas si bon marché que des millions d’aléatoires (comme moi) obstruent les trains avec des éperons -des voyages à la minute. Ce plan coûterait environ 2 milliards d’euros, dit-il.

Le château Falkenlust à Brühl était un délice inattendu pour l’écrivain de CNN. Boris Breytman/Adobe Stock

Et bien qu’il espérait que le nouveau programme pourrait être en place pour le 1er septembre, lorsque l’actuel se terminera, jusqu’à présent, rien n’a été annoncé – et un porte-parole de VDV a déclaré qu’il n’y avait plus de temps pour mettre en œuvre un nouveau ticket à temps pour septembre.

Le 2 août, le gouvernement a lancé un appel à propositions pour rendre les transports locaux plus solidaires. Et une semaine avant la disparition du billet à 9 euros, il y a eu une nouvelle annonce écologique de trains à hydrogène pour une voie de 60 milles en Basse-Saxe.

Alors, l’Allemagne rejoindra-t-elle l’Autriche et introduira-t-elle un Klimatiket ? Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation.

Mais avec la crise climatique qui s’intensifie et les rivières européennes qui s’assèchent cet été, le succès du billet à 9 euros sera sans aucun doute au cœur des préoccupations des politiciens cet automne.