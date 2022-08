Le Thursday Night Football d’Amazon ouvre une nouvelle ère de streaming NFL

Amazone a signé un accord avec Nielsen cette semaine pour mesurer les télédiffusions, un signe de confiance qu’il attend des audiences solides. Quatre-vingt millions d’abonnés américains ont regardé Amazon Prime Video au moins une fois au cours de l’année écoulée, a annoncé la société en mai. Pour le contexte, Netflix a terminé le deuxième trimestre avec 73,3 millions d’abonnés mensuels payants aux États-Unis et au Canada. Disney + a terminé son dernier trimestre avec 44,5 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada.

Pour pousser les téléspectateurs vers sa diffusion NFL, qui coûtent à Amazon 1 milliard de dollars par an, les jeux en direct commenceront automatiquement à jouer lorsque les gens se connecteront à Amazon.com. Les jeux seront également mis en évidence sur l’écran d’accueil de Prime Video pour alerter les abonnés qu’ils se déroulent en temps réel.

Les téléspectateurs auront le choix de regarder, d’enregistrer ou de commencer depuis le début de l’émission. S’ils ne veulent pas continuer à enregistrer des matchs individuels, ils auront également la possibilité d’enregistrer toute la liste des matchs du jeudi soir pour la saison.

Amazon lance également d’autres nouvelles fonctionnalités technologiques. Sur la plupart des plates-formes (il travaille toujours sur un accord avec Roku), il proposera des “statistiques X-Ray”, qui donneront aux téléspectateurs la possibilité de voir des statistiques en temps réel à l’écran. En plus des statistiques standard telles que les verges et les touchés, ils incluront des chiffres dits de nouvelle génération, tels que le temps moyen de lancer pour les quarts et les verges après contact pour les porteurs de ballon et les receveurs. Les joueurs porteront des uniformes améliorés avec des puces Amazon Web Services, permettant des mises à jour instantanées.

Amazon proposera également un package client de faits saillants via X-Ray qui sera mis à jour tout au long du jeu pour les téléspectateurs qui ont raté l’action précoce et qui souhaitent rattraper leur retard. Pour les utilisateurs de Fire TV, les téléspectateurs pourront prononcer des commandes telles que “montre-moi les statistiques” ou “jouer le dernier touché” dans la télécommande.

Poursuivant une tendance mise en place par ESPN de Disney et Paramount Global, Amazon proposera également des émissions alternatives pour les personnes qui souhaitent une émission moins sérieuse, à commencer par la comédie populaire Groupe YouTube Dude Perfect. Amazon prévoit d’ajouter d’autres flux alternatifs au fil du temps.