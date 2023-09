Le Thunderbolt 5 d’Intel double la vitesse pour offrir aux joueurs des écrans meilleurs et plus rapides

Les joueurs et les professionnels de la création pourront connecter leurs ordinateurs à des moniteurs avec une résolution 8K élevée, des taux de rafraîchissement ultrarapides et un HDR à une résolution plus élevée – et partager plus efficacement le pipeline Thunderbolt avec des disques externes et d’autres appareils – avec la sortie par Intel de Thunderbolt 5, a déclaré mardi le fabricant de puces. La dernière version de la technologie est deux fois plus rapide que Thunderbolt 4 et huit fois plus rapide que la première version arrivée en 2011.

Thunderbolt 5 est une technologie de connexion qui utilise les mêmes fondements que l’USB 4 version 2. Cela signifie qu’il transférera des données à 80 gigabits par seconde, soit le double de la vitesse de 40 Gbit/s de Thunderbolt 4. Intel a déclaré mardi. Et comme pour l’USB 4 version 2, qui n’a pas encore été livré dans les produits, Thunderbolt 5 sera livré avec un mode qui peut augmenter les vitesses jusqu’à 120 Gbit/s des PC aux périphériques. Cela se fera cependant au prix d’une réduction de moitié de la vitesse de retour à 40 Gbit/s.

La vitesse supplémentaire signifie la prise en charge de deux écrans à une résolution 8K et d’un rendu HDR potentiellement meilleur – pratique pour les professionnels de la création bien nantis – ou de trois écrans 4K à 144 Hz (Thunderbolt 4 atteint 120 Hz pour un seul moniteur 4K). À des résolutions inférieures, il prend en charge jusqu’à 540 Hz pour de meilleures options de jeu – des taux de rafraîchissement d’écran plus rapides sont meilleurs, jusqu’à un certain point, car ils offrent un rendu plus fluide lorsque vous jouez à des jeux à des fréquences d’images élevées. Ce sera également meilleur pour d’autres périphériques exigeants comme les stations d’accueil haut de gamme et les grandes baies de stockage. Ce n’est pas quelque chose dont les utilisateurs d’ordinateurs portables moyens ont besoin, mais une aide pour les personnes disposant de matériel haut de gamme.

Ces nouveaux avantages vidéo sont rendus possibles par la mise à jour de la norme Thunderbolt pour intégrer Spécification DisplayPort 2.1 de VESA. Thunderbolt 4 utilisait DisplayPort 1.4 pour piloter les moniteurs via son Mode alternatif DP.

La poussée vers Thunderbolt et USB a donné aux ordinateurs personnels la possibilité de se connecter à des périphériques externes beaucoup plus puissants tels que des moniteurs, des systèmes de stockage, des réseaux haut débit et des stations d’accueil dotées d’une profusion de ports. Cela a contribué à renforcer l’utilité des ordinateurs portables minces, car ces ports sont très flexibles.

Bien que Thunderbolt utilise la même technologie de base que l’USB 4 et effectue le même travail de base, les produits qui le prennent en charge doivent passer les tests de certification Intel. Cela améliore la compatibilité et garantit que tous les câbles sont à la fois rapides et peuvent gérer une puissance de charge d’au moins 100 watts, ce qui peut rassurer ceux qui s’inquiètent de la confusion des câbles USB-C. Cela signifie également que les produits Thunderbolt sont généralement plus chers.

En bref, l’USB-C offre une variété d’options hautes performances, mais sur Thunderbolt, ces fonctionnalités sont obligatoires. Vous ne serez pas surpris par un câble Thunderbolt qui transfère les données à des vitesses USB 2.0 lentes. Et Thunderbolt est nécessaire pour que les ordinateurs portables aient le droit de porter la marque Intel Evo pour les machines haut de gamme.

« Les produits basés sur Thunderbolt vont au-delà des exigences de base… et offrent un ensemble plus élevé de fonctionnalités requises, une validation robuste et la certification Thunderbolt requise », a déclaré Jason Ziller, responsable de longue date du travail de connectivité client d’Intel, dans un communiqué.

Autre avantage : les ports Thunderbolt pourront fournir au moins 15 W de puissance par port par rapport aux 7,5 W de l’USB 4, ce qui est pratique pour les périphériques comme les disques externes qui ne disposent pas de leur propre source d’alimentation. Thunderbolt 5 prend également en charge les taux de puissance de charge de 240 W fournis avec la norme USB Power Delivery.

Cependant, l’USB et le Thunderbolt ne sont pas devenus aussi universels que le souhaitaient certains ingénieurs. Apple, après avoir opté pour des ordinateurs portables dotés uniquement de ports USB-C et Thunderbolt, a restauré les ports pour les câbles vidéo HDMI et ses connexions d’alimentation magnétiques MagSafe 3 que les clients souhaitaient au prix de l’un des ports Thunderbolt. Cependant, vous pouvez toujours charger ces MacBook avec les ports Thunderbolt/USB-C, si vous ne souhaitez transporter qu’un seul chargeur pour les nombreux appareils qui se branchent avec USB-C.

Attendez-vous à ce que les câbles Thunderbolt 5, à la fois longs et rapides, soient plus chers. Les câbles Thunderbolt 5 d’un mètre peuvent être passifs, ce qui signifie qu’ils ne nécessitent aucun processeur pour amplifier les signaux, a déclaré Intel. Pour 2 mètres ou plus, les câbles (un peu plus de 6 pieds) auront besoin d’électronique supplémentaire, a déclaré Intel.