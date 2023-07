Le thriller policier de retour de Sonam Kapoor est criminellement ennuyeux, avec Purab Kohli gaspillé

Directeur: Shome Makhija

Mettant en vedette: Sonam Kapoor Ahuja, Vinay Pathak, Purab Kohli, Lillete Dubey

Durée: 129 minutes

Notation: 2 étoiles

L’un des genres les plus intéressants, les plus hallucinants et les plus divertissants est le thriller policier. Un tueur est en liberté, déchaînant la folie sur le monde innocent, et une icône se dresse contre le monstre pour le faire tomber. Ce concept trouvera toujours son public. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne parvenez pas à engager le public, même avec un modèle intéressant de chasse au chat et à la souris ? Blind est la réponse. Le film de Shome Makhija n’est ni un thriller captivant ni une montre divertissante. Blind devient une balade médiocre qui a ses moments, mais trop peu nombreux, trop aléatoires et involontairement drôles.

Blind tourne autour de Gia Singh (Sonam Kapoor Ahuja), un ancien flic de Glasgow. Un accident change sa vie. Elle perd la vue et la vie d’un être cher dans un tragique accident. L’intrigue fait un bond, où une Gia malvoyante vit dans un appartement avec son chien, Elsa, et elle s’efforce de retrouver son emploi. Ses tentatives constantes la conduisent à une nuit qui change sa vie, où elle rencontre un inconnu, The Driver (Purab Kohli), un tueur en série psychopathe, et elle décide de le faire tomber à tout prix.

L’intrigue de base de Gia traquant un fou est intéressante. Les acteurs ont donné leur 100%, mais c’est le scénario ultra-mince où tous les efforts sont vains.

Dans un film sur un tueur en série, le mobile de l’antagoniste joue un rôle majeur dans l’engagement du public. Chaque fois que le méchant tue une fille ou montre sa brutalité, vous voulez savoir ce qui l’a rendu si cruel. Les exemples récents de l’importance d’une histoire de fond de tueurs en série sont Dheeraj Pandey de Prashant Narayan dans Murder 2 et Michael Rodrigues de Kunal Kemmu dans Malang. Un arc approprié devrait être donné au méchant. Malheureusement, il manquait à Blind. Un bon personnage et un grand interprète gâché par un scénario faible.

Voir la bande-annonce de Blind







Dans un film de deux heures, la première poursuite de ce film se déroule presque après 55 minutes. Il y a des moments où vous commencez à profiter, mais au moment où vous atteignez le bord de votre siège, la séquence se termine par un résultat ennuyeux, vous laissant ennuyé. La première moitié du film souffre de la lente construction de la narration. La seconde mi-temps a ses moments, mais les rebondissements de l’intrigue deviennent prévisibles.

Parlant des performances. Le trio de Sonam, Vinay Pathak et Purab a donné ses efforts sincères, et c’est visible à l’écran. Blnd est le retour de Sonam sur grand écran après un écart de quatre ans, et elle a bien fait même dans un scénario faible. Cependant, le scénario décousu et risible ne donne jamais à ces personnages une chance de devenir les favoris du public. Hormis ces trois-là, Shubham Saraf et Lillete Dubey marquent les esprits. Blind est la première entreprise de Sonam sur l’OTT, et le film est un remake du thriller policier coréen du même nom (2011), malheureusement, le film ne répond pas aux attentes.

Le manque de frisson dans un thriller, la sous-utilisation des talents, la musique de fond terne et la drôle de lutte climatique : tout cela est des drapeaux rouges dans ce film. Si vous riez pendant l’apogée, lorsque le bien sort victorieux du mal, considérez cela comme une occasion perdue. Le seul personnage avec lequel vous sympathiserez pendant ou même après le film, c’est Elsa la chienne. Dans l’ensemble, Blind aurait pu être un excellent thriller policier, si le scénario n’avait pas gaspillé les talents.