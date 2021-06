Une nouvelle bande-annonce de film a de nombreux utilisateurs de Twitter qui souhaitent parler avec le manager d’Hollywood.

Jeudi, une bande-annonce a été publiée pour le prochain film « Karen », qui met en vedette Taryn Manning, ancienne d’Orange Is the New Black, dans le rôle d’une femme qui terrorise ses voisins noirs. Coke Daniels a écrit et réalisé le film original de BET, décrit sur IMDb comme un thriller policier.

Dans la bande-annonce, Karen de Manning réprimande ses voisins pour qu’ils gardent les poubelles hors du trottoir, menace de parler avec un directeur de restaurant au sujet des clients bruyants et semble appeler la police sur les adolescents. À un moment donné, l’un des personnages découvre un distributeur de savon portant le drapeau confédéré.

Après la sortie de la bande-annonce, les gens ont critiqué le film sur Twitter pour avoir une similitude artificielle avec le film d’horreur de Jordan Peele « Get Out ».

« Jordan Peele n’a que deux films à son actif en tant que réalisateur et il a déjà des gens qui essaient de copier sa formule », a écrit @nuffsaidny. « Parler d’impact. »

Selon @sarah_ogun, le film « Get Out » de Peele a fonctionné « parce qu’il était opportun ».

« Tout le monde est en retard », a ajouté l’utilisateur. « Ce qui se passe autour de nous est si insidieux au point d’être irréel, et les gens font de la parodie de ce qui est déjà une parodie »

Utilisateur @HoodCommieGirl a écrit que tout le monde à Hollywood veut créer sa propre version de « Get Out » mais « sans intégrité, pensée critique, analyse sociale/raciale valide, etc. nous avons besoin de plus de complots d’alliés, etc. »

D’autres sur Twitter ont déclaré que la bande-annonce semblait plus appropriée pour un sketch « Saturday Night Live » que pour un long métrage à suspense.

« Est-ce que cet aperçu du film de Karen… une chose SNL ou est-ce réel ? » a demandé l’écrivain Roxane Gay.

« Je pensais vraiment que ce film de Karen était un sketch de SNL », a écrit @thealinemello. « Mais ensuite ça a duré si longtemps et c’est un vrai film (?!) »

« Je viens juste de voir la bande-annonce de ce film d’horreur de KAREN. Je n’arrête pas de rire », a écrit @Déesse_Maxwell. « Ça fait incroyablement grincer des dents ! C’est comme si quelqu’un prenait tous les stéréotypes réveillés et sème la peur sur les relations raciales et les mettait dans un mixeur sans nuance ni subtilité. »

