LIVERPOOL, Angleterre – Le football n’a pas toujours besoin d’être beau pour offrir des divertissements 10 sur 10. Cela peut aussi être fou, semé d’erreurs, exaspérant et animé d’éclairs de brillance pour être aussi mémorable que la plus majestueuse performance de l’équipe. Quiconque doute de cela devrait simplement relancer les 120 minutes de la victoire 5-4 d’Everton en FA Cup contre Tottenham Hotspur.

Le manager des Spurs, Jose Mourinho, ne prendra pas beaucoup de plaisir à participer à l’un des matchs les plus mémorables de la saison jusqu’à présent, après avoir vu son équipe éliminée au cinquième tour à Goodison Park. La défaite a mis fin aux espoirs de Tottenham de doubler la coupe, ayant déjà réservé une place pour la finale de la Coupe Carabao en avril contre Manchester City. Mais les Spurs ont certainement joué leur rôle dans une épopée de la FA Cup qui nous a donné un tour du chapeau de passes décisives (et un but) de l’ancien milieu de terrain d’Everton à Tottenham, Gylfi Sigurdsson, deux buts époustouflants de Richarlison, une défense calamiteuse aux coins par Everton et des affichages manuels du centre. – artisanat par Dominic Calvert-Lewin et Harry Kane.

Pep Guardiola a montré à City ces dernières semaines que, avec Sergio Aguero toujours mis à l’écart en raison du COVID-19, les meilleures équipes peuvent survivre sans avant-centre si elles déploient le bon homme dans la position de faux neuf. Mais si quelqu’un pensait que Guardiola avait relégué le classique n ° 9 au passé, les performances de Calvert-Lewin et Kane, devant le manager anglais Gareth Southgate, ont fourni des preuves irréfutables qu’un avant-centre efficace peut être extrêmement important. figure dans n’importe quelle équipe.

Everton a dominé jusqu’à ce que Calvert-Lewin, qui en avait fait un et en a marqué un en première mi-temps, boité avec une tension aux ischio-jambiers à la 53e minute. Dans le même temps, Kane a été appelé du banc des remplaçants par Mourinho, avec pour instructions de sauver son équipe, qui menait 3-2 à l’époque. L’introduction de Kane a fait basculer le pendule en faveur de Tottenham et il a apporté une contribution vitale avec une tête plongeante du centre de Son Heung-Min à la 83e minute pour porter le score à 4-4 et faire passer le match en prolongation.

Mais Calvert-Lewin et Kane n’étaient que des participants à un spectacle dont beaucoup d’autres jouaient des rôles principaux.

Et Davinson Sanchez? Le défenseur colombien n’avait marqué qu’une seule fois en 137 matchs pour les Spurs depuis son arrivée de l’Ajax en 2017, mais il en a marqué deux à Goodison – tous deux après qu’Everton ait fait une faible tentative pour défendre un coup franc. Sanchez a montré avec son premier, une tête imposante à la quatrième minute, qu’il devrait vraiment contribuer plus de buts pour l’équipe de Mourinho.

Les deux gardiens ont cependant eu des nuits à oublier. Le gardien des Spurs, Hugo Lloris, n’était pas convaincant, tandis que Robin Olsen n’a pas fait grand-chose pour suggérer qu’il pouvait apporter du calme au but d’Everton à la place du talentueux, mais peu fiable, Jordan Pickford. Les Spurs avaient clairement identifié la capacité d’Olsen dans les virages comme un maillon faible. C’était des stations de panique dans la défense d’Everton chaque fois que le ballon était fouetté.

C’était une histoire similaire dans la défense des Spurs lorsque Sigurdsson avait le ballon ou que Richarlison courait vers le but. Les deux joueurs ont joué un rôle crucial dans la victoire d’Everton et, si les ischio-jambiers de Calvert-Lewin nécessitent du temps sur la touche, ils devront continuer cette forme lors des matchs contre City et Liverpool la semaine prochaine. Sur cette performance, il sera certainement difficile pour le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, de laisser Sigurdsson en faveur du meneur de jeu James Rodriguez lors de leur retour en Premier League contre Fulham ce week-end.

Mourinho n’a pas eu autant de chance avec ses adjoints. Gareth Bale n’a même pas fait partie de l’équipe, Mourinho affirmant avant le match que l’ailier prêté du Real Madrid n’était pas blessé, mais qu’il avait « des sentiments avec lesquels il n’était pas content ». Dele Alli, quant à lui, a été présenté comme un remplaçant à la 77e minute et a peu offert.

Mourinho a une fois ridiculisé 5-4 comme un « score de hockey » après qu’Arsenal ait battu les Spurs par cette marge en 2004, mais c’était le score dans lequel il était du mauvais côté lorsque le remplaçant Bernard a marqué le neuvième but du match, sept minutes après l’extra- temps, après avoir converti la passe de Sigurdsson.

Everton a battu Tottenham dans un thriller de neuf buts en FA Cup. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

« J’ai apprécié – et je n’ai pas aimé », a déclaré Mourinho après la défaite. « J’ai apprécié la façon dont nous avons joué avec le ballon. Nous avons créé, nous avons eu un grand mouvement, nous avons marqué des buts, créé des occasions, montré un grand caractère pour lutter contre des erreurs incroyables, mais attaquer le football ne gagne que des matchs lorsque vous ne faites pas plus d’erreurs vous créez, nous avons marqué quatre buts et ce n’était pas suffisant.

« Ça fait mal à tout le monde. Nous avons été courageux, nous étions la meilleure équipe à 1-0 et en cinq minutes c’était une erreur, une erreur, une erreur, un but, un but, un but.

« Nous nous sommes encore battus mais nous avons eu plus d’erreurs. C’était la souris et le chat. La souris était nos erreurs et le chat était nous essayant de compenser cela. »

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Pour Everton, l’attente désespérée du club pour remporter un premier trophée depuis 1995 peut encore prendre fin cette saison après avoir réservé une place en quart de finale de la FA Cup. Toute l’excitation de ce match avait clairement fait des ravages sur Ancelotti, cependant, l’Italien ayant plutôt choisi d’envoyer l’assistant Duncan Ferguson parler aux médias à la fin.

« Jeu fantastique, jeu brillant », a déclaré Ferguson. « Les défenses ont eu du mal, nous avons eu un peu de mal dans les jeux arrêtés et ils ont eu du mal dans les coins. Nous sommes allés 1-0 puis nous sommes revenus dans le match. Nous avons joué beaucoup de bon football – j’ai commencé à perdre le compte des buts! »

Pas de surprise, vraiment. Il y en avait neuf au total et ils ont contribué à un classique de la FA Cup qui a présenté tout ce qui est bon dans le jeu – même si la défense était suffisante pour donner des cauchemars aux managers.