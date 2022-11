Le thriller d’espionnage vedette de Karthi se rapproche de la marque de Rs 100 crore dans le monde

Le thriller d’espionnage en langue tamoule Karthi, mettant en vedette Karthi dans le double rôle d’un ancien officier de RAW Chandrabose alias Sardar et de son fils Vijaya Prakash en tant qu’inspecteur de police, est sorti dans les cinémas le 21 octobre, avant le week-end festif prolongé. Le film a reçu une réponse tonitruante de la part des critiques et des cinéphiles qui l’ont qualifié de “sortie à succès de Diwali”.

Maintenant, après son deuxième week-end réussi, le réalisateur PS Mithran se rapproche du week-end Rs 100 crore. Le lundi 31 octobre, l’analyste du commerce du divertissement Ramesh Bala s’est rendu sur son compte Twitter et a informé que le film avait rapporté Rs 85 crore dans le monde, tout en partageant l’affiche d’annonce.

Outre Karthi, Sardar présente également Raashii Khanna, Rajisha Vijayan, Laila et Munishkanth dans des rôles essentiels. Le père d’Ananya Panday, Chunky Panday, qui a récemment fêté ses 60 ans le 26 septembre, fait également ses débuts au cinéma tamoul avec ce film, également doublé en télougou.

Après l’énorme succès du film, Karthi et PS Mithran ont annoncé Sardar 2 lors de la rencontre du succès le mardi 25 octobre à Chennai. Les créateurs ont également dévoilé le teaser d’annonce de la suite, qui est devenu instantanément viral sur YouTube. La bannière de production Prince Pictures a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux avec la légende : “Une fois un espion, toujours un espion ! La mission commence bientôt ! ​​#Sardar2”.

Sardar est la troisième sortie en salles de Karthi cette année avec un rôle de voix off supplémentaire dans l’acteur Vikram de Kamal Haasan. L’acteur a été vu pour la première fois dans le film masala Viruman, qui est sorti en salles en août et est devenu l’un des films tamouls les plus rentables de l’année avec une collection d’environ Rs 60 crore.

LIRE | Sardar Twitter Review: Les cinéphiles appellent le thriller d’espionnage Karthi starrer “la sortie de Diwali à succès”

Il a été vu plus récemment dans Ponniyin Selvan 1 de Mani Ratnam dépeignant le personnage de Vallavaraiyan Vandiyadevan. Le film a rapporté plus de Rs 450 crore au box-office. Avec Karthi, le multi-stars a également présenté Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi et Trisha, entre autres.