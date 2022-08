Le thriller d’espionnage de Prabhas avec le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, sera diffusé à CETTE date ?

L’acteur sud Prabhas est l’un des plus grands noms du cinéma Telugu et a réussi à gagner des cœurs à travers le monde. Voici une bonne nouvelle pour tous les fans de Prabhas qui remplira leur cœur de pur bonheur. Prabhas serait en pourparlers avec le prochain thriller d’espionnage du réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand. Selon le dernier rapport, le prochain film de Prabha devrait sortir à la mi-2023. Il n’y a pas de confirmation officielle à peu près la même chose pour le moment.

Prabhas collaborera bientôt avec Siddharth Anand pour un thriller d’espionnage et le réalisateur devrait bientôt finaliser le scénario. Après la finalisation du scénario, le film sortira probablement en juin. Prabhas et Siddharth sont occupés à travailler sur leurs projets respectifs en cours. Pendant ce temps, Siddharth a également préparé simultanément sa collaboration avec l’acteur Baahubali Prabhas. Selon certaines informations, le prochain film de Prabhas sera réalisé à grande échelle et ils commenceront probablement à tourner pour lui à la mi-2023 après que Siddharth aura verrouillé le scénario. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles le film sera également tourné en Inde et à l’étranger.

Sur le front du travail, Prabhas a été vu pour la dernière fois à Radhe Shyam. L’acteur est prêt à être vu dans le drame mythologique Adipurush. Le film est réalisé par Om Raut et le film est une adaptation du Ramayana. Le film sortira le 28 septembre 2023. Le film présente également Kriti Sanon, Saif Ali Khan et Sunny Singh dans les rôles principaux, Prabhas a également le projet K de Nag Ashwin avec Deepika Padukone et Sandeep Reddy. Alors que Siddharth se prépare pour la sortie de Pathaan avec Shah Rukh Khan et Fighter avec Hrithik Roshan dans le rôle principal.