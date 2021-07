New Delhi : la superstar de Bollywood Akshay Kumar a annoncé la date de sortie de son très attendu « Bellbottom ». Il a utilisé les médias sociaux avec style pour annoncer la date de sortie de Bellbottom, déclenchant une vague d’excitation dans les cercles commerciaux.

Le film sortira désormais sur grand écran le 19 août et les observateurs de l’industrie espèrent que cette épopée d’espionnage ramènera le public à l’expérience du frisson du cinéma dans toute sa splendeur.

Dirigé par Akshay Kumar, le film met également en vedette Vaani Kapoor, Lara Dutta et Huma Qureshi et est réalisé par Ranjit M Tewari et produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh, Monisha Advani, Madhu Bhojwani et Nikkhil Advani.

Cette production de Pooja Entertainment recrée les années 80 et ses teasers ont enthousiasmé les téléspectateurs avec ses détails presque parfaits et son ambiance rétro.

Un raz-de-marée de soulagement semble avoir frappé les cercles commerciaux après l’annonce de la date de sortie, car le film devrait bannir les salles obscures accumulées au cours des deux dernières années.

Les fans réservent déjà la date pour savourer cette balade d’une vie et revivre toute la magie, la nostalgie et l’excitation d’aller à nouveau au cinéma.