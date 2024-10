Quel casting

Netflix a ajouté un thriller qui a été qualifié de « Irish Avengers » grâce à son casting d’acteurs stellaires de l’île d’Émeraude.

Au pays des saints et des pécheurs a été présenté en première au Festival du film de Venise en septembre dernier, mais a été ajouté à Netflix au Royaume-Uni et en Irlande plus tôt cette année.







Dirigé par Robert Lorenz, le casting est un véritable who’s who du cinéma et de la télévision irlandais. Avec Liam Neeson dans le rôle principal, le film met également en vedette les nominés irlandais aux Oscars Kerry Condon (Les Banshees d’Inisherin) et Ciarán Hinds (Belfast), ainsi que la légende du théâtre irlandais Colm Meaney.

Au pays des saints et des pécheurs se déroule dans l’Irlande des années 1970 pendant les troubles et suit Finbar Murphy (Neeson), un homme au passé sombre qui mène une vie tranquille dans la ville côtière isolée de Glencolmcille, loin de la violence politique qui s’empare de lui. le reste du pays.

Mais lorsqu’un groupe de terroristes arrive, dirigé par une femme nommée Doirean (Condon), Finbar est entraîné dans un jeu de plus en plus vicieux du chat et de la souris, l’obligeant à choisir entre révéler son identité secrète ou défendre ses amis et voisins.

Parmi les autres acteurs principaux figurent Sarah Greene, qui est apparue dans Normal People, et Jack Gleeson. Même si vous ne reconnaissez peut-être pas le nom de Gleeson, beaucoup d’entre vous l’ont vu jouer l’un des plus grands méchants de l’histoire de la télévision.

L’homme de 32 ans a joué Joffrey Baratheon dans Game of Thrones jusqu’à ce que son personnage soit empoisonné dans l’une des scènes les plus mémorables de la série.

Au pays des saints et des pécheurs a marqué son premier grand retour au métier d’acteur après avoir a annoncé qu’il prenait sa retraite il y a dix ans parce qu’il avait perdu la « passion » pour sa carrière.

Jack Gleeson joue dans le film aux côtés de Liam Neeson

Avec un tel casting de talents irlandais, certains ont qualifié le film de version nationale des Avengers.

L’année dernière, Meaney a parlé du film à JOE, affirmant qu’il avait de « grands espoirs » pour celui-ci.

Il a déclaré : « Très bon scénario. Il y a Liam [Neeson]il y a Kerry Condon – ma femme préférée au monde – Ciarán Hinds…

«C’est un excellent casting et un excellent scénario, alors oui, je croise les doigts. De grands espoirs en sont issus. »

Le film a également été à la hauteur de son battage médiatique, obtenant un score de 83 % sur Rotten Tomatoes.

Dans sa critique du film, le magazine Empire l’a décrit comme un « western irlandais solide et démodé sur ce que signifie raccrocher son fusil ».

Pendant ce temps, le Financial Times a établi des comparaisons entre Neeson et la légende hollywoodienne Clint Eastwood, écrivant que l’Irlandais est « plus robuste que jamais dans un rôle que Clint Eastwood aurait pu jouer il y a 20 ans et à quelques milliers de kilomètres de là ».

Au pays des saints et des pécheurs est maintenant disponible sur Netflix au Royaume-Uni et en Irlande.

