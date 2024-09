Le thriller d’action de Netflix « Rebel Ridge » fait mouche avec une douce vengeance

Dans « Rebel Ridge » de Jeremy Saulnier, une approche inspirée de « Rambo » du profilage racial et de la banalité insidieuse du mal ancrée dans la police américaine, le cinéaste démontre sa maîtrise du thriller d’action tendu. Son talent dans ce sous-genre est visible depuis « Blue Ruin » (2013), en passant par « Green Room » (2016) et « Hold the Dark » (2018). Mais dans « Rebel Ridge », l’examen de l’espace et du rythme par Saulnier transcende tout ce qui a été fait auparavant, alors qu’il alterne avec sang-froid un contrôle extrême avec des explosions de fureur au cours de plus de deux heures.

C’est dans ce rythme que le mode opératoire de Saulier prend tout son sens : son expression cinématographique formelle reflète l’état d’esprit de son protagoniste. L’histoire et le style de « Rebel Ridge », que Saulnier a écrit, réalisé et monté, sont centrés sur Terry (Aaron Pierre), un homme pris dans un cauchemar quotidien écrasant qui devient incontrôlable. Poussé à bout de ses limites, Terry garde son sang-froid, jusqu’à ce qu’il ne le fasse plus, et c’est un plaisir de voir comment Saulnier lâche ce personnage.

Dans une performance qui fait d’elle une star, Pierre est formidable dans le rôle d’un homme doté d’un ensemble de compétences particulières qui vibrent sous sa surface calme et placide. Avec ses yeux dorés, sa voix de velours et sa démarche fluide, Pierre ressemble à un puma rôdant à travers l’écran, mais en fin de compte, le tempérament de son personnage ressemble beaucoup plus à celui d’un serpent à sonnettes – enroulé et prêt à frapper lorsqu’il est menacé.

Le moteur de l’intrigue de « Rebel Ridge » est la pratique policière de confiscation des biens civils. Dans la séquence d’ouverture, Terry fait du vélo dans la ville de Shelby Springs, dans le sud du pays, lorsqu’un policier (David Denham) tente de l’arrêter, le percute négligemment avec sa voiture de patrouille, l’arrête et saisit la liasse d’argent liquide dans son sac à dos « sous prétexte » qu’il s’agit d’argent de la drogue.

Terry transportait l’argent pour faire sortir son cousin Mike (CJ LeBlanc) de prison, dans l’espoir de le libérer avant son transfert au pénitencier d’État, où il serait en grand danger en tant qu’ancien témoin dans un procès pour meurtre. Mais l’argent de Terry disparaît dans un coffre-fort, où il restera jusqu’à ce qu’il puisse contester la saisie devant le tribunal, des mois plus tard. Une jeune assistante juridique courageuse, Summer (AnnaSophia Robb), l’informe également que le département de police a l’habitude de ces saisies pour financer son budget (et quelques machines à margarita), après qu’un procès civil a abouti à un « nettoyage » superficiel de leurs pratiques corrompues.

En refusant d’accepter que la police lui a volé son argent (et, ce faisant, mis sa famille en danger), Terry a déjoué une arnaque, agaçant une nuée de bons vieux flics (dont un excellent Emory Cohen), qui répondent aux ordres du chef Sandy Burnne (Don Johnson). Mais ce que ces flics ne réalisent pas, c’est que Terry n’est pas quelqu’un avec qui il faut se frotter, car ils découvrent trop tard qu’il n’est pas seulement un ancien Marine. Il est aussi un instructeur d’arts martiaux des Marines.

L’action de « Rebel Ridge » est précédée de nombreuses discussions sur les procédures policières, même si Saulnier sème la violence tout au long du film lorsque Terry prend le contrôle. De longs plans glissants avec une caméra sophistiquée et un blocage des personnages cèdent la place à des mouvements frénétiques à la main alors que Terry se bat et se débat avec ses ennemis. Saulnier utilise le montage pour évoquer la vigilance croissante de Terry, qui garde constamment un œil sur tous ceux qui se trouvent à proximité, alors qu’il réalise à quel point la corruption est profonde dans cette ville.

C’est cette discussion détaillée de détails juridiques banals – et la façon dont la police manipule la politique à son propre avantage – qui constitue le point central du film de Saulnier. Terry s’est retrouvé plongé dans une odyssée infernale de bureaucratie, de paperasse et d’un système de « justice » qui repose beaucoup trop sur la discrétion des policiers et des juges des petites villes, qui ont leurs propres motivations et préjugés, et qui prennent trop facilement des décisions qui privilégient les budgets au détriment des vies humaines : la vie des Noirs, des femmes, des toxicomanes.

Dans ce système complexe d’allégeances changeantes, un homme hautement qualifié peut éliminer les faiblesses et perturber la chaîne alimentaire. Mais ce récit est hanté par un sentiment de futilité, celui que cela peut se reproduire encore et encore. Un autre procès, une autre vie perdue, une autre solution de contournement. Mais pendant un instant, un homme sur un vélo avec quelques armes habilement maniées peut faire des ravages sur des policiers corrompus, et c’est vraiment agréable à regarder.