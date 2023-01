On se demande souvent s’il y a de la vie au-delà de la Terre, mais il n’en reste pas moins que les eaux profondes de notre planète contiennent des formes de vie qui nous sont peut-être inconnues. Nos mers et nos océans abritent une grande variété de vie marine, certaines plus exotiques que d’autres et en voie d’extinction. Aujourd’hui, nous allons parler d’un poisson qui se dirige rapidement vers l’extinction et qui est l’un des poissons les plus précieux au monde. Pourtant, il est recommandé de rester à l’écart de ce poisson car le chasser ou tenter de le capturer pourrait vous exposer à des poursuites.

Tout le monde est stupéfait de voir le thon rouge de l’Atlantique, le poisson le plus cher du monde. Il a le titre d’être le poisson le plus précieux au monde, coûtant environ Rs 23 crore. Il a été acheté en 2020 pour Rs 13 crore, son prix ne faisant qu’augmenter. Le thon rouge de l’Atlantique est la plus grande des sous-espèces de thon. Il a la forme d’une torpille tirée d’un sous-marin.

Sa forme lui permet de parcourir de longues distances en mer à très grande vitesse. Selon les chercheurs, le poisson peut peser jusqu’à 250 kg et mesurer jusqu’à 3 mètres de long. Les humains ne peuvent pas être blessés par le thon. D’autres petits poissons composent leur alimentation. Ces poissons ont le sang chaud et la chaleur produite par leur corps est stockée dans un muscle nageur, ce qui entraîne une augmentation significative de leur vitesse de nage.

Toutes les espèces de thon rouge sont très prisées pour les sushis et les sashimis au Japon, où les poissons de taille moyenne et grande sont fortement ciblés pour le marché du poisson cru. Une grave surpêche a résulté de cette pertinence commerciale. En octobre 2009, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique a confirmé qu’au cours des 40 dernières années, les stocks de thon rouge de l’Atlantique avaient considérablement diminué de 72 % dans l’Atlantique Est et de 82 % dans l’Atlantique Ouest. Le gouvernement britannique a interdit la chasse au thon parce qu’il est en voie de disparition. Toute personne trouvée en sa possession s’expose à des amendes et à des peines de prison.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici