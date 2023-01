Le ThinkPhone de Motorola ressemble à un mini Lenovo ThinkPad

Populaire de Lenovo Think Pad la gamme d’ordinateurs portables obtient enfin un compagnon mobile. Le ThinkPhone de Motorola, annoncé au CES, aura une esthétique similaire à celle des ordinateurs ThinkPad, jusqu’à leur bouton rouge caractéristique. Motorola, qui appartient à Lenovo, semble s’être concentré sur trois domaines spécifiques pour le ThinkPhone axé sur les entreprises : la sécurité, la durabilité et la productivité. Motorola n’a pas précisé le prix de l’appareil.

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes du ThinkPhone, il y a sa touche rouge personnalisable, qui peut être utilisée pour lancer certaines applications ou fonctionnalités, telles que la fonctionnalité Walkie Talkie dans Équipes Microsoft. Cela ressemble au bouton programmable sur Samsung XCover6Proun téléphone qui a également été développé pour les entreprises et les utilisations industrielles.

C’est un appareil axé sur le travail, donc le ThinkPhone inclut sans surprise une variété de fonctionnalités de productivité qui facilitent la connexion du téléphone à votre PC. Beaucoup de ces fonctionnalités sont déjà disponibles via le logiciel Ready For existant de Motorola, que vous pouvez trouver sur des téléphones lancés précédemment comme le Motorola Edge 20 et Edge 20 Plus. Ceux-ci incluent la possibilité d’utiliser le ThinkPhone comme webcam de votre ordinateur portable pour les appels vidéo, la connectivité automatique à votre ordinateur portable Windows via Wi-Fi lorsqu’il est à proximité, les transferts de fichiers par glisser-déposer entre le ThinkPhone et votre ordinateur Windows et un presse-papiers unifié. La différence, cependant, est que certaines de ces fonctionnalités sont accessibles avec la touche rouge du ThinkPhone, ce qui le distingue des autres appareils de Motorola.

Motorola



Motorola positionne également le ThinkPhone comme idéal pour stocker des informations sensibles liées au travail. L’appareil dispose d’un processeur séparé appelé Moto KeySafe, qui isole les codes PIN, les mots de passe et d’autres données sensibles. Les logiciels ThinkShield et Moto Threat Defense de Lenovo et Motorola sont également disponibles sur l’appareil. Le ThinkPhone dispose également d’outils qui permettent aux services informatiques de gérer des aspects tels que les paramètres d’écran de verrouillage et les alertes réseau.

En ce qui concerne la durabilité, le ThinkPhone est certifié MIL STD 810H et est construit à partir d’une fibre d’aramide qui, selon Motorola, est plus résistante que l’acier. Il a également Gorilla Glass Victus et devrait être capable de résister à des chutes allant jusqu’à 1,25 mètre. Comme la plupart des téléphones modernes, le ThinkPhone a une résistance à l’eau IP68.

De nombreuses autres spécifications du ThinkPhone sont similaires à celles trouvées sur les smartphones phares standard. Le téléphone a un écran de 6,6 pouces, Android 13 et fonctionne sur le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Il y a un appareil photo principal de 50 mégapixels et un appareil photo ultra large de 13 mégapixels ainsi qu’un appareil photo selfie de 32 mégapixels.

L’annonce intervient alors que l’accent a davantage été mis sur la compatibilité multiplateforme entre les smartphones et les ordinateurs portables dans l’ensemble de l’industrie. Pommes Mac OS Ventura mise à jour, par exemple, a introduit la possibilité de utiliser votre iPhone comme webcam Mac et déplacez en toute transparence les appels FaceTime entre votre iPhone et votre ordinateur Mac. La fonctionnalité Phone Hub de Google vous permet de vérifier le signal de votre téléphone ou l’état de la batterie, de synchroniser les notifications et d’accéder aux photos de la pellicule de votre Chromebook.