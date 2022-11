Le thermostat intelligent à réduction de coûts d’Amazon ne coûte que 38 $ en état d’utilisation aujourd’hui seulement

Mise à niveau de votre thermostat existant vers un thermostat intelligent est un moyen facile d’économiser de l’argent sur vos factures d’énergie chaque mois. Le thermostat intelligent d’Amazon vous permet de contrôler la température de votre maison à distance, en faisant fonctionner le système lorsque vous êtes sur le chemin du retour afin qu’il soit confortable à votre arrivée et en limitant son utilisation pendant votre absence. De plus, la commodité d’ajuster la température sans jamais sortir du lit est sans précédent lors des froides nuits d’hiver. Et en ce moment, Woot a une sélection de modèles d’occasion , un rabais de 22 $ par rapport à ce qu’il en coûte neuf. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 21h59 PT (00h59 HE) ce soirou jusqu’à épuisement des stocks.

Ces appareils à prix réduit peuvent être utilisés, mais d’après Woot, tous les articles ont été minutieusement inspectés par Amazon et garantis en bon état de fonctionnement, bien qu’il puisse y avoir des imperfections ou des dommages esthétiques. Ils sont également soutenus par Garantie limitée de 90 jours de Wootvous pouvez donc acheter en toute confiance en sachant qu’il peut être retourné ou remplacé en cas de problème.

En elle Examen du thermostat intelligent d’Amazon, Megan Wollerton de CNET a déclaré qu’il “offre la meilleure valeur absolue de tous les thermostats intelligents disponibles aujourd’hui” – et c’était au prix fort. À 36 % de réduction, c’est une valeur encore meilleure. Le thermostat intelligent a remporté un prix du choix des éditeurs CNET, qui n’est décerné qu’aux produits qui offrent la meilleure valeur absolue pour la plupart des consommateurs.

Il existe deux versions du thermostat intelligent, une qui nécessite un fil C et une qui fonctionne sans fil via un adaptateur secteur. Les modèles d’occasion que Woot a en stock n’incluent pas l’adaptateur C-wire. Vous pouvez utiliser le vérificateur de compatibilité sur la page chez Amazon pour voir si cette version fonctionnera avec votre système HVAC existant.

Avec des températures automnales plus froides et des températures hivernales qui approchent à grands pas, il n’y a vraiment pas de meilleur moment que maintenant pour investir dans une façon plus intelligente de vous garder au chaud.