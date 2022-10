Le théoricien du complot de Sandy Hook, Alex Jones, demande un nouveau procès dans une affaire de 965 millions de dollars | Nouvelles du monde

Le théoricien du complot de Sandy Hook, Alex Jones, qui a été condamné ce mois-ci à payer 965 millions de dollars (854 millions de livres sterling) pour avoir prétendu à tort que les victimes de la fusillade dans une école du Connecticut étaient des acteurs, demande un nouveau procès.

L’ailier droit a affirmé pendant des années que le massacre de l’école de Newtown avait été mis en scène dans le cadre d’un complot gouvernemental visant à retirer les armes des Américains.

Un jury du Connecticut a statué plus tôt en octobre M. Jones devrait verser des dommages et intérêts à de nombreuses familles, qui ont déclaré avoir subi des commentaires abusifs, une détresse émotionnelle extrême et des menaces de viol et de mort à la suite des mensonges.

Vendredi, M. Jones a demandé à un juge du Connecticut de rejeter le verdict contre lui et d’ordonner un nouveau procès. Sa demande a affirmé que les décisions préalables au procès de la juge Barbara Bellis avaient entraîné un procès inéquitable et “une grave erreur judiciaire”.

“En outre, le montant des dommages-intérêts compensatoires dépasse toute relation rationnelle avec les preuves présentées au procès”, ont écrit les avocats de Jones, Norm Pattis et Kevin Smith, dans la requête.

Christopher Mattei, avocat des 15 plaignants dans le procès contre Jones, a refusé de commenter le dossier.

Mais il a déclaré que lui et d’autres avocats des familles Sandy Hook prévoyaient de déposer une brève demande d’opposition à Jones.

Ces dernières années, Jones a admis que la fusillade avait bien eu lieu, condamnant ensuite les poursuites et les procès de son émission Infowars basée au Texas comme étant injustes et une violation de son droit à la liberté d’expression.

Vingt jeunes élèves du primaire et six membres du personnel sont morts lors de l’attaque à l’école élémentaire de Sandy Hook le 14 décembre 2012.

Un agent du FBI qui a répondu à la fusillade, ainsi que des proches de huit enfants et adultes tués dans le massacre, ont poursuivi Jones pour diffamation et infliction de détresse émotionnelle pour avoir diffusé le faux récit selon lequel la fusillade était un canular mis en scène par des “acteurs de crise” pour imposer plus de contrôle des armes à feu.

Les proches des victimes ont raconté dans des témoignages souvent émouvants au cours du procès qu’ils avaient été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui croyaient aux mensonges racontés dans l’émission de Jones.

Des proches ont raconté avoir reçu des menaces de mort et de viol. Ils ont raconté comment des inconnus se sont présentés chez eux pour les enregistrer, les ont confrontés en public et les ont soumis à des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux.

Le verdict d’octobre a suivi celui d’un autre jury du Texas qui, en août, a ordonné à Jones et à sa société de verser près de 50 millions de dollars (44 millions de livres sterling) de dommages et intérêts aux parents d’un autre enfant tué dans la fusillade de masse.

Un troisième procès sur les allégations de canular, impliquant deux autres parents de Sandy Hook, devrait se tenir vers la fin de l’année au Texas.