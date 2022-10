Le théoricien du complot Alex Jones paiera près d’un milliard de dollars pour des mensonges sur les tirs à l’école

Alex Jones, animateur de radio américain, auteur et théoricien du complot. (Photo par Oli Scarff/Getty Images)

Un jury américain a condamné mercredi le théoricien du complot d’extrême droite Alex Jones à verser près d’un milliard de dollars de dommages et intérêts pour avoir prétendu à tort que la fusillade meurtrière de l’école primaire de Sandy Hook en 2012 était un “canular”.

Le jury du Connecticut, après trois jours de délibérations, a accordé 965 millions de dollars aux familles des huit victimes de Sandy Hook et à un agent du FBI qui a intenté une action en diffamation contre Jones.

Jones, fondateur du site Web InfoWars et animateur d’une émission de radio populaire, a été reconnu responsable dans de multiples poursuites en diffamation intentées par les parents des victimes de la fusillade à Newtown, Connecticut, qui a fait 20 enfants et six enseignants morts.

Jones, 48 ​​ans, a affirmé pendant des années dans son émission que la fusillade de Sandy Hook avait été “mise en scène” par des militants du contrôle des armes à feu et que les parents étaient des “acteurs de crise”, mais a depuis reconnu que c’était “100% réel”.

Un jury texan a ordonné à Jones le mois dernier de verser près de 50 millions de dollars de dommages et intérêts à Neil Heslin et Scarlett Lewis, dont le fils de six ans, Jesse, a été tué par le tireur de 20 ans derrière la fusillade de Sandy Hook.

Le dernier procès en dommages-intérêts a eu lieu à Waterbury, Connecticut, à moins de 30 kilomètres de Newtown.

InfoWars a déclaré faillite en avril et une autre société détenue par Jones, Free Speech Systems, a également récemment déposé son bilan.