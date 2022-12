Le théoricien du complot Alex Jones dépose le bilan | Nouvelles américaines

Le théoricien du complot Alex Jones, qui a été condamné à payer près d’un milliard de dollars de dommages et intérêts aux familles des personnes tuées dans la fusillade de l’école de Sandy Hook, a déposé son bilan.

Jones, le fondateur d’Infowars, un site Web de conspiration d’extrême droite, a été poursuivi après avoir accusé des proches d’enfants et d’enseignants décédés dans la fusillade d’être des acteurs qui ont simulé le massacre.

Vingt élèves, tous âgés de six ou sept ans, et six membres du personnel ont été tués dans la fusillade à l’école élémentaire Sandy Hook dans le Connecticut en décembre 2012.

Le mois dernier, Jones a été condamné à payer 965 millions de dollars (870 millions de livres sterling) de dommages et intérêts.