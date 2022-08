Le théoricien du complot Alex Jones condamné à payer 49,3 millions de dollars au total pour les mensonges de Sandy Hook

Vendredi, un jury texan a ordonné à Alex Jones d’Infowars de verser 49,3 millions de dollars de dommages-intérêts au total aux parents d’un élève de première année tué lors du massacre de l’école élémentaire de Sandy Hook en 2012, que le théoricien du complot a faussement qualifié de canular orchestré par le gouvernement afin de resserrer les lois américaines sur les armes à feu.

Le montant est inférieur aux 150 millions de dollars recherchés par Neil Heslin et Scarlett Lewis, dont le fils de 6 ans, Jesse Lewis, faisait partie des 19 enfants et six éducateurs tués dans la fusillade en classe la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Le procès est la première fois que Jones est tenu financièrement responsable pour avoir colporté des mensonges sur l’attaque de 2012 à Newtown, Connecticut.

Les jurés ont d’abord accordé à Heslin et Lewis 4,1 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, ce que Jones a qualifié de victoire majeure. Mais dans la phase finale du procès de deux semaines, le même jury d’Austin est revenu et a ajouté 45,2 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs.

Les dommages-intérêts punitifs visent à punir les accusés pour une conduite particulièrement flagrante, au-delà de la compensation monétaire accordée aux personnes qu’ils ont blessées. Une récompense punitive élevée est également considérée comme une chance pour les jurés d’envoyer un message sociétal plus large et un moyen de dissuader les autres de la même conduite odieuse à l’avenir.

Les avocats de la famille avaient exhorté les jurés à prononcer une sanction financière qui mettrait Infowars en faillite.

“Vous avez la capacité d’empêcher cet homme de recommencer”, a déclaré au jury Wesley Ball, l’avocat des parents.

On ne sait pas combien d’argent Jones et la société mère d’Infowars, Free Speech Systems, ont.

Un économiste engagé par les plaignants a témoigné que Jones et la société valaient jusqu’à 270 millions de dollars, suggérant que Jones gagnait toujours de l’argent.

Mais Jones a témoigné que toute récompense supérieure à 2 millions de dollars «nous coulerait». Et Free Speech Systems a déposé une demande de mise en faillite au cours de la première semaine du procès.

Jones fait toujours face à deux autres poursuites en diffamation de la part des familles de Sandy Hook au Texas et dans le Connecticut.