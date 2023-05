Le thème natal de Vijay Deverakonda révèle une nature compétitive et ambitieuse; La star de Kushi aux prises avec des problèmes d’engagement [Astro Expert]

Vijay Deverakonda est l’une des stars les plus populaires de l’industrie cinématographique Telugu, connue pour ses performances captivantes et sa présence à l’écran magnétique. Avec un mélange unique de charme, d’intensité et de talent brut, il a terrassé le public. Après Arjun Reddy, il n’y a pas eu de retour en arrière pour la jeune superstar. Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji nous fait découvrir son thème natal et ce qui fait sa personnalité charismatique…

Signe solaire et traits de personnalité

Le signe solaire de Vijay Devarakonda est le Taureau, connu pour être pratique, fiable et déterminé. Cela suggère qu’il a une solide éthique de travail et une approche persistante et ciblée pour atteindre ses objectifs. Son signe solaire Taureau indique également qu’il peut avoir un grand amour pour le confort matériel et qu’il est prêt à travailler dur pour les gagner. De plus, le Taureau est un signe qui valorise la stabilité et la sécurité, ce qui peut expliquer le dévouement de Vijay à son métier et son approche cohérente et mesurée de sa carrière.

Signe lunaire et nature émotionnelle

La carte astrologique de Vijay Devarakonda révèle également qu’il a un signe lunaire en Gémeaux. Cette combinaison suggère qu’il est susceptible d’être très intuitif et empathique, avec une forte nature émotionnelle. Il peut avoir une compréhension profonde des émotions humaines et être capable de puiser dans ses propres émotions afin de se connecter avec son public à un niveau plus profond. Cependant, ce placement peut également indiquer une sensibilité à la critique et une tendance à prendre les choses personnellement, ce qui peut l’obliger à développer de meilleures limites émotionnelles.

Carrière et influences planétaires

En ce qui concerne l’avenir de Vijay Devarakonda, son thème astrologique suggère qu’il est susceptible de connaître une croissance et un succès significatifs dans sa carrière. Cela peut se manifester de plusieurs façons, comme une reconnaissance et des distinctions accrues pour ses performances, une plus grande réussite financière ou la possibilité d’assumer des rôles nouveaux et stimulants.

L’une des influences planétaires les plus importantes sur la carte de Vijay est celle de Jupiter. Son emplacement dans son thème suggère qu’il peut connaître des périodes de grandes opportunités et de prospérité tout au long de sa vie. Cependant, Jupiter peut également apporter une tendance à l’excès et à la surconsommation, ce qui peut l’obliger à être conscient de ses choix.

Influence ardente de Mars

De plus, le graphique de Vijay montre une forte influence de la planète Mars, qui est associée à l’énergie, au dynamisme et à l’ambition. Ce placement suggère qu’il a un profond désir de réussir et peut être prêt à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Il peut également avoir une nature compétitive et prospérer dans des situations à haute pression.

Relations et croissance personnelle

En ce qui concerne sa vie personnelle, le tableau de Vijay Devarakonda suggère qu’il peut avoir du mal à s’engager et qu’il peut avoir besoin de travailler pour développer des relations plus stables et à long terme. Son tableau montre une tendance à l’agitation et un désir de liberté, ce qui peut rendre difficile pour lui de s’installer. Cependant, avec le bon partenaire et une volonté de travailler sur sa croissance personnelle, Vijay a le potentiel de développer des relations plus profondes et plus épanouissantes.

Dans l’ensemble, la prédiction astrologique de Vijay Devarakonda est celle d’un grand potentiel et d’un grand succès. Cependant, il peut également faire face à des défis en cours de route, notamment dans ses relations et dans le maintien de l’équilibre et de la modération dans ses choix. Son film est Kushi avec la superbe Samantha Ruth Prabhu.