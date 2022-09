Le thème du Met Gala 2023 rendra hommage au défunt designer Karl Lagerfeld

Le Metropolitan Museum of Art a annoncé vendredi le thème du Met Gala de l’année prochaine : une célébration des œuvres du regretté designer allemand Karl Lagerfeld.

Le Gala, officiellement connu sous le nom de The Costume Institute Benefit, est une collecte de fonds annuelle prévue pour le premier lundi de mai – pour l’année prochaine, c’est-à-dire le 1er mai. Il est suivi de l’exposition printanière annuelle de l’institut, cette année intitulée “Karl Lagerfeld : A Ligne de Beauté“, qui sera visible du 5 mai au 16 juillet.

Lagerfeld a passé la majeure partie de sa vie dans le monde de la mode, ses premières créations ayant débuté dans les années 1950. Sa dernière collection – après une carrière de près de sept décennies – est sortie en 2019. Lagerfeld est décédé la même année à l’âge de 85 ans. L’exposition du Met présentera environ 150 vêtements de l’époque où Lagerfeld était directeur créatif chez plusieurs détaillants emblématiques de haute couture. , dont Chloé, Fendi et Chanel, ainsi que de sa marque éponyme.

“Cette exposition immersive dévoilera sa pratique artistique singulière, invitant le public à découvrir une partie essentielle de l’imagination sans limites et de la passion pour l’innovation de Lagerfeld”, a déclaré Max Hollein, directeur du Met, dans un communiqué de presse.

Les pièces seront également accompagnées des croquis de Lagerfeld.

Le Gala fonctionne sur invitation uniquement, réunissant des célébrités, des influenceurs et des personnalités médiatiques du monde entier. Les thèmes sont destinés à guider les choix de mode des participants. Le thème de l’année dernière, « En Amérique : un lexique de la mode », portait sur la mode américaine au fil des décennies. D’autres thèmes récents notables incluent “Camp: Notes on Fashion” (2019), “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (2018) et “China Through the Looking Glass” (2015).

Cet avantage est la principale source de financement du Costume Institute pour ses expositions, publications et autres opérations. Les coprésidents célèbres de cette année – qui succèderont à Blake Lively et Ryan Reynolds – n’ont pas encore été annoncés.

Le financement de l’événement de cette année provient de Chanel et Fendi, ainsi que de Karl Lagerfeld et Condé Nast.