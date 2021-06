Le thème de fond d’écran chaud d’Android 12 ne fera que devenir plus chaud

La fonctionnalité que nous aimons le plus en ce moment dans Android 12 Beta 2 est sans aucun doute le thème basé sur le papier peint qui ajoute des touches colorées au système de votre téléphone. J’aimerais que ce soit un peu plus vibrant dans les couleurs qu’il ajoute, mais bon, c’est juste que je suis égoïstement excité à propos de tout cela. Là où j’aimerais vraiment le voir aller bientôt, c’est dans les icônes, puis dans les applications. Les preuves fournies par les développeurs suggèrent que cela pourrait réellement se produire.

Développeur @kdrag0n trouvé un moyen de basculer l’interrupteur sur un tas d’applications Google, de sorte que leurs icônes correspondent de manière adaptative au thème de couleur qu’Android 12 diffuse sur le système. Dans cette image ci-dessus (et ci-dessous), il a réussi à faire en sorte que des applications comme Gmail, Maps, YouTube et Chrome abandonnent leur personnalité typiquement colorée et deviennent vertes, avec différentes versions apparaissant dans des thèmes clairs ou sombres.

Maintenant, nous savions que cela arrivait probablement après que Google ait présenté l’idée d’icônes thématiques sur Google I/O, nous ne l’avons tout simplement pas vu en action sur l’une des versions bêta d’Android 12 jusqu’à présent.

Voici toutes les icônes d’application qui peuvent actuellement être thématiques avec les couleurs Material You. pic.twitter.com/o8rDS94kig — kdrag0n (@kdrag0n) 10 juin 2021

Comme il existe des centaines de milliers d’applications en dehors de Google, vous vous demandez peut-être si les développeurs peuvent tirer parti du thème pour leurs propres icônes. Un autre développeur en réponse à cette constatation, @Quinny898, a trouvé un code dans le Pixel Launcher suggérant que le changement était codé en dur et ne peut s’appliquer qu’aux applications de Google.

À partir de là, la conversation s’est penchée sur une solution de contournement possible pour que les applications non Google adoptent les couleurs du thème du système, mais cela ne semble pas actuellement être une solution légitime. Google devra peut-être ouvrir davantage cela et je ne pense pas qu’ils aient vraiment beaucoup parlé de la façon dont les autres peuvent tirer parti de cette nouvelle idée de thème.

Si, eh bien, cela pourrait signifier des icônes et des applications personnalisées qui changent avec votre fond d’écran, tout comme les applications de Google commencent à le faire. Ça serait génial.