La star de « Jaws » Richard Dreyfuss a été critiquée pour ses commentaires lors de la projection du film dans le Massachusetts.

Lors d’une soirée intitulée « Une soirée avec Richard Dreyfuss + Jaws Screening » qui s’est tenue samedi au Cabot Theatre dans le Massachusetts, les participants ont été accueillis par un discours de Dreyfuss selon lequel le Hollywood Reporter dit était centré sur l’attaque des jeunes trans, des soins d’affirmation de genre et des règles d’inclusion des Oscars.

Lundi, le théâtre a présenté ses excuses à ses spectateurs dans un communiqué qui disait : « Nous sommes conscients et partageons de sérieuses inquiétudes suite à l’événement récent avec Richard Dreyfuss avant la projection du film « Les Dents de la Mer » au Cabot. Les opinions exprimées par M. Dreyfuss ne reflètent pas les valeurs d’inclusion et de respect que nous défendons en tant qu’organisation. Nous regrettons profondément le désarroi que cela a causé à nombre de nos clients.

« Nous assumons l’entière responsabilité de l’oubli consistant à ne pas anticiper la direction de la conversation et de l’inconfort qu’elle a causé à de nombreux clients », poursuit le communiqué. « Nous sommes en dialogue actif avec nos clients au sujet de leur expérience et nous nous engageons à apprendre de cet événement comment mieux mettre en œuvre notre mission de divertir, d’éduquer et d’inspirer notre communauté. »

Bien que les commentaires de Dreyfuss n’aient pas été enregistrés lors de la projection, plusieurs participants se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer la tirade de l’acteur. Un utilisateur a posté un titre alternatif pour la soirée : « Une soirée de misogynie et d’homophobie avec Richard Dreyfuss. Le fait d’être décevant ne suffit même pas à le couvrir.

Un autre a dit dans un Publication Facebook« Nous avons quitté son entretien ce soir avec des centaines d’autres personnes à cause de son discours raciste, homophobe et misogyne. » D’autres ont qualifié la conversation avec Dreyfuss de « dégoûtante » et « offensante ».

L’année dernière, Dreyfuss a déclaré « Ligne de tir » de PBS » que les nouvelles exigences d’inclusion des Oscars « me font vomir ».