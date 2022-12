Le théâtre Polo ouvrira la production des Fêtes de « Une bougie dans la fenêtre » – Shaw Local

Le Polo Area Community Theatre présentera “A Candle in the Window” à partir de ce vendredi. L’histoire tourne autour d’un groupe de voyageurs fatigués et de la façon dont ils se sont réunis alors qu’ils étaient bloqués dans une gare.

Les spectacles ont lieu à 19 h les 2-3 et 9 décembre et à 14 h les 4 et 10 décembre à l’hôtel de ville de Polo. Admission générale 15 $.