Le théâtre palestinien en Cisjordanie est en difficulté après les dégâts causés par le raid israélien : NPR

CAMP DE RÉFUGIÉS DE JENIN, Cisjordanie — Tout ce à quoi l’acteur Jamal Abu Joas pouvait penser, alors que les soldats israéliens le frappaient et le traînaient hors de sa maison le mois dernier, était une pièce récente jouée au théâtre où il travaille – une comédie noire sur les prisons israéliennes.

Il s’agissait d’une adaptation arabe d’une pièce de théâtre de 1973 se déroulant en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid et intitulée “L’Ile” Dans l’original, les personnages sont emprisonnés sur la célèbre Robben Island du Cap, où Nelson Mandela a purgé 18 de ses 27 années derrière les barreaux. Dans la version jouée l’année dernière au Cisjordanie Théâtre de la Libertéles personnages étaient des Palestiniens emprisonnés en Israël.

“C’est une comédie qui parle de la réalité”, explique Abu Joas, 23 ans. “Il n’y a pas de prison à vie. Ils vous gardent simplement en vie un autre jour.”



C’est quelque chose qu’Abu Joas allait bientôt apprendre lui-même.

Le 13 décembre, il est devenu l’un de ceux que les groupes de défense des droits humains et les responsables palestiniens estiment être plus de 6 000 Palestiniens arrêté par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza. Abu Joas n’a jamais été inculpé. Il nie tout acte répréhensible et a été libéré au bout de huit jours.



En plus d’arrêter Abu Joas et deux de ses collègues, les soldats israéliens ont également saccagé, vandalisé et forcé la fermeture du Théâtre de la Liberté. Fondé en 2006 dans un camp de réfugiés palestiniens qui a été le théâtre de deux violents soulèvements de l’Intifada, le théâtre a été célébré par les acteurs et les dramaturges du monde entier.

C’est désormais l’une des dernières victimes de la violence qui s’étend à travers la Cisjordanie depuis le 7 octobre. Il y a des incursions militaires israéliennes quasi quotidiennes et même quelques frappes aériennes sur les camps de réfugiés des Nations Uniesy compris dans le camp de Jénine, où est basé le Freedom Theatre. Les Nations Unies dit plus de 350 Palestiniens ont été tués, ainsi que cinq Israéliens, depuis le début de la guerre.

Le directeur artistique du théâtre, Ahmed Tobasi, arrêté avec Abu Joas, a été libéré Dans les 24 heures. Mais le directeur général Mustafa Sheta reste détenu par les Israéliens. Théâtre dit il a été condamné à six mois de détention administrative. C’est une classification qu’Israël utilise, en vertu de la loi martiale, pour détenir des suspects sans inculpation.

Allégations de punition collective dans un camp de réfugiés en Cisjordanie

Israël affirme que ses raids en Cisjordanie sont préventifs et visent à contrecarrer une autre attaque comme celle du 7 octobre, lorsque des militants dirigés par le Hamas ont traversé la frontière depuis Gaza vers Israël et ont tué quelque 1 200 personnes.

Le camp de réfugiés de Jénine a été construit pour les Palestiniens déplacés en 1948, lors de la création d’Israël. Elle abrite environ 24 000 habitants, selon l’ONU. Il y a quatre écoles et un centre de santé. Cela ressemble à n’importe quelle autre zone urbaine animée et à faible revenu de Cisjordanie occupée.

Mais depuis des décennies, le camp est également une plaque tournante pour les militants combattant l’occupation israélienne. Des coups de feu ont retenti lors de la visite de NPR à la mi-janvier. (Les habitants ont dit qu’il s’agissait de leur propre incendie “d’entraînement”). Le camp est un lieu tristement célèbre et la cible de nombreuses opérations militaires israéliennes antérieures.



Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré à NPR que le raid du 13 décembre contre le Freedom Theatre faisait partie d’une « activité antiterroriste » dans le camp de réfugiés environnant. Le porte-parole, qui, conformément à la politique militaire, a refusé d’être nommé, n’a pas non plus voulu commenter les arrestations individuelles, mais a déclaré que des centaines de suspects avaient été arrêtés et que ceux jugés non impliqués dans le terrorisme avaient été libérés en quelques jours.

Mais comme à Gaza, où les autorités sanitaires affirment que plus de 25 000 personnes Des personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes, Israël a été accusé par l’ONU et des groupes de défense des droits de l’homme de punition collective en Cisjordanie. Depuis 1967, son environ 3 millions d’habitants ont vécu derrière des barbelés et des barrières, sous l’occupation israélienne et la loi martiale.

“Ils ont cassé ma porte d’entrée à deux heures du matin, en criant contre le Hamas, et m’ont battu devant mes enfants”, raconte Ashraf Jaradat, 40 ans, dont le magasin de chaussures situé à un pâté de maisons du Freedom Theatre a été détruit au même moment. Raid de décembre. “J’avais les yeux bandés, j’étais nu. Ils m’ont battu pendant mon interrogatoire.”



Il a montré à NPR les dégâts causés à sa porte d’entrée, où, selon lui, un soldat a utilisé la crosse d’un fusil pour entrer par effraction. Jaradat…