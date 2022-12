Le théâtre italien annule la représentation de la star du ballet russe — RT Games & Culture

Le théâtre Arcimboldi de Milan a annoncé l’annulation du ballet “Raspoutine – Drame de danse,” avec le danseur russe Sergei Polunin et prévue les 28 et 29 janvier 2023. Initialement annoncée en décembre 2019, la représentation a été reportée à plusieurs reprises pour diverses raisons, allant des restrictions liées à Covid à la blessure du danseur, et a maintenant été abandonnée pour de bon sur le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

L’annulation a été provoquée par “Pression sur les réseaux sociaux et mobilisation du web ces dernières semaines contre la performance de l’artiste” a déclaré le théâtre dans un communiqué vendredi.

Entre autres choses, le théâtre a fait face à une pétition en ligne contre la performance de Polunin, la motion étant signée par près de 2 300 personnes, qui ont condamné l’artiste et son autoproclamé “admiration” du président russe Vladimir Poutine.















La décision d’annuler la représentation longtemps reportée “n’était pas une question de décision de sphère culturelle, mais de responsabilité sociale”, a souligné le théâtre, ajoutant que dans un “Climat de tension et de menaces nous estimons difficile de pérenniser nos choix artistiques.”

Le théâtre a affirmé qu’il valorisait « pacifisme et tolérance », et a donc accueilli le gala Dance for Peace, un événement caritatif pour l’Ukraine, en avril, ainsi qu’une performance de Pussy Riot en septembre. Ceux qui ont déjà acheté des billets pour la représentation supprimée sont désormais éligibles à un remboursement, a noté le théâtre.

Né en Ukraine, Polunin détient plusieurs nationalités conjointes russo-ukrainienne-serbe et a passé son adolescence à l’académie du British Royal Ballet à Londres. Au début des années 2010, le danseur s’installe en Russie, rompant ses liens avec la scène ukrainienne et proclamant son soutien à Poutine.